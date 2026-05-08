Senado acumula nueve meses sin publicar reportes de viajes oficiales

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CIUDAD DE MÉXICO.- Por primera vez desde 2014, el Senado de la República dejó de publicar los reportes sobre gastos y destinos de los viajes nacionales e internacionales realizados por los legisladores, pese a que desde hace más de una década había asumido el compromiso de transparentar el uso de los recursos públicos destinados a estas actividades.

A nueve meses del cierre del segundo trimestre de 2025, la Cámara alta aún no ha difundido la información correspondiente a los viajes efectuados entre julio y diciembre de ese año, así como los realizados durante enero, febrero y marzo de 2026.

El último informe disponible corresponde al segundo trimestre de 2025, por lo que únicamente pueden consultarse los viajes realizados entre enero y junio del año pasado, periodo en el que se documentaron los viajes del senador Gerardo Fernández Noroña a Estrasburgo, Francia, y Roma, Italia.

Desde septiembre de 2024, la responsabilidad de la transparencia y la contraloría interna del Senado recae en Gerardo Fragozo Díaz, cercano colaborador de la fallecida senadora Rosalinda López Hernández y nombrado en el cargo por el entonces coordinador morenista Adán Augusto López Hernández.

Fragozo Díaz también quedó al frente de las obligaciones de transparencia de la Cámara alta tras la desaparición del INAI y las modificaciones legales en la materia.

De acuerdo con la información disponible, desde que asumió esa función comenzó a reducirse la publicación de datos financieros y administrativos en el portal oficial del Senado, mientras que la información cargada en la Plataforma Nacional de Transparencia es limitada y presenta rezagos.

Además de los reportes de viajes, el Senado dejó de publicar desde 2020 su nómina completa en línea y, paulatinamente, ha retirado otros apartados relacionados con el ejercicio del gasto público.

Las leyes General y Federal de Transparencia obligan a las instituciones públicas a difundir de manera periódica y accesible la información relacionada con el uso de recursos públicos, incluidos viáticos y gastos oficiales.

Actualmente, los reportes trimestrales de viajes ya no pueden consultarse directamente en la página oficial del Senado, mientras que la Plataforma Nacional de Transparencia presenta fallas recurrentes y periodos de mantenimiento que dificultan el acceso a los datos disponibles.