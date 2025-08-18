Habitantes de Chemuyil denuncia exclusión de programas sociales federales

Comparte esta Noticia

Foto: Miguel Améndola

CHEMUYIL, Tulum.- Habitantes de la comunidad de Chemuyil alzaron la voz para exigir ser incluidos en los programas sociales y de vivienda del Gobierno federal, señalando años de olvido y exclusión, particularmente en el marco del proyecto Vivienda para el Bienestar.

En un llamado directo a la presidenta electa Claudia Sheinbaum y a la gobernadora Mara Lezama, los pobladores reclamaron que su comunidad ha sido ignorada sistemáticamente, a pesar de enfrentar condiciones de hacinamiento y falta de vivienda digna.

“Muchas familias de Chemuyil siguen rentando o viviendo en una casa con varias familias. Mi hijo nació aquí, ya creció, va a tener un hijo… y no es justo que no tenga una casa digna”, expresó uno de los vecinos durante la manifestación pacífica.

La molestia se agudizó tras la reciente implementación en Tulum del registro para el programa Vivienda para el Bienestar, del cual aseguran haber sido excluidos a pesar de estar ubicados a escasos metros de donde pretende hacerse el desarrollo. “Ahora tenemos en nuestras espaldas las casas de bienestar y resulta que Chemuyil queda fuera. Eso no es posible”, denunciaron.

También relataron episodios pasados en los que, al intentar resolver su situación habitacional, fueron desplazados e incluso engañados por las autoridades.

“Fuimos pacíficamente a buscar opciones, pero nos expulsaron del lugar. Nos hicieron pagar copias de documentos por hasta 4 mil 500 pesos, y fuimos vilmente engañados”, comentaron con documentos en mano que, aseguran, prueban las irregularidades.

Además, acusaron que el personal encargado de recolectar documentación en Tulum se comportó de forma déspota y grosera con los ciudadanos de Chemuyil, lo que generó aún más indignación.

La comunidad insiste en ser atendida de forma directa por las autoridades: “No pedimos lujo, pedimos justicia. Pedimos que la gobernadora venga, que nos escuche, porque si ustedes como políticos nos pidieron el voto y se los dimos, ¿quién nos va a atender si ustedes no lo hacen?”.

Los pobladores advierten que esta vez no permanecerán en silencio ni permitirán que se les siga marginando: “Chemuyil siempre ha agachado la cabeza, pero esta vez no, señores. Estamos unidos”.

Con testimonios, documentos y la presencia de familias completas, los habitantes de Chemuyil hacen un llamado urgente a las autoridades para que su derecho a una vivienda digna sea reconocido, y exigen respuestas concretas ante años de rezago y promesas incumplidas.

Fuente: La Jornada Maya