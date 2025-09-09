Habitantes de Los Palomos denuncian venta ilegal de energía eléctrica

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Habitantes de la colonia irregular Los Palomos denunciaron la venta ilegal de corriente eléctrica en dicho asentamiento, lo que está provocando una sobrecarga en un transformador y apagones, que no solamente impacta a los pocos que cuentan con energía a la entrada de dicha zona, sino a los usuarios de los fraccionamientos aledaños, que de igual manera padecen de la interrupción del servicio de manera recurrente derivado de esta situación.

Acusaron que la comercialización de electricidad es a través de los famosos “diablitos”, por cantidades que van entre los 15 mil a los 20 mil pesos por vivienda, de lo que ya tiene conocimiento la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aunque ignoran porque no ha actuado para sancionar a los que negocian las líneas de corriente, y tampoco ha atendido las peticiones para poder regularizar a quienes viven en esta parte de la ciudad, como explicó Ana Palomo, una de las afectadas.

“Hay un transformador, pero es pequeño, a la gente que está en la entrada les llega bien la energía, pero a los que están hasta el fondo no. Nosotros como vecinos colaboramos para que nos puedan meter todas las líneas y podamos hacer las cosas bien, porque no queremos seguir robando energía y todos están de acuerdo en regularizarse y pagar nuestro recibo; pero hay gente que vende la energía de manera ilegal, es un negocio que tienen ciertas personas por acá y se les ha manifestado a la CFE, pero dicen que no pueden entrar, porque es una colonia irregular”, expuso.

En este asentamiento, son alrededor de 83 familias que han solicitado de manera insistente a la paraestatal que les brinde el servicio y que les facture el consumo de energía eléctrica, instalando por su propia cuenta postes y cableado para facilitar dicha acción, pero no han tenido una respuesta, lo que hace que sigan careciendo de energía y que surjan más tomas clandestinas sobrecargando las líneas de conducción.

“Nosotros pagamos para estar legal y no nos llega la energía. Se nos queman ventiladores, los refrigeradores no enfrían, vino la CFE e instaló medidores y un transformador que no es el adecuado, y hay problemas con los que se conectan ilegalmente y con tomas de 220, y eso nos baja la luz, y estamos ya cansados de esta situación, porque hay gente que no paga y se está colgando de medidores ilegalmente y eso nos perjudica a nosotros”, dijo.

Mencionaron que es un problema que no puede pasarse por alto, sobre todo cuando es visible que de un solo transformador sale el tendido hacia los predios y lo mismo de los pocos medidores que personal de la CFE instaló en algunos domicilios, por lo que demandan una solución al respecto, para brindarles el servicio con infraestructura que cubra sus necesidades y que todos paguen por el suministro.