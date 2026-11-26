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Signos

Para lo que sirve el disco rayado del soberanismo presidencialista es para que se burlen de él sus críticos o para que lo defiendan los electores convencidos por los financiamientos socioelectorales del Bienestar.

Las limitaciones conceptuales de la Presidenta la hacen decir que de lo que deben ocuparse las agencias estadounidenses anticrimen y antidrogas que combaten el narcoterrorismo en México es de las bandas criminales que operan la distribución de drogas en su país.

Pero contra los peores males que afectan a los Estados Unidos es en lo que más fortalece el Estado de la Unión Americana su sistema de defensa, como las leyes, las instituciones y las autoridades responsables de la Seguridad Nacional. Por encima de los factores que presionan su decadencia y su degradación, se preserva y se refuerza el éxito funcionalista de su histórico e invencible régimen de derecho sobre la sólida fuerza originaria de sus inamovibles Enmiendas fundacionales.

Saben que su demanda excesiva requiere tanto del abasto necesario de drogas como de su control y el de la criminalidad asociada que dicha realidad inevitable entraña (una realidad imperial de guerra, de violencias y de conquistas lo mismo para la destrucción que para el progreso civilizatorios, que requiere los estimulantes y los analgésicos y antidepresivos que impone la desaforada e incomparable adrenalina imperial, de la medida de las ludopatías, las sociopatías y las torrenciales fortalezas y debilidades de la genética y el espíritu yanquis que de manera tan abrumadora, asimismo, son capaces de traducir en rentables obras y espectáculos del mayor consumo y para el masivo esparcimiento global). Y claro que contra los riesgos y amenazas que la industria del vicio y su delincuencia asociada les impone como sociedad, refuerzan asimismo sus estructuras de contención constitucional, en la lógica de preservar los equilibrios entre las debilidades y las fortalezas de su idiosincrasia y contener las tendencias imperiales del colapso.

Porque si la delincuencia los rebasara con su tan desmedido potencial, ocurriría lo que en democracias débiles y sin autoridad suficiente como la mexicana sucede: la ingobernabilidad y el delito se impondrían; porque donde la ley y la institucionalidad no funcionan y no existe un autoritarismo supletorio y alternativo -como el del Presidente Bukele en El Salvador, pese a todos sus excesos de poder en un entorno de escasos niveles de escolaridad y de civilidad ciudadana y política-, el descontrol y la impunidad favorecen los negocios del crimen organizado y su progresiva influencia sobre las decisiones del Estado.

De modo que más que las tendencias anexionistas del viejo colonialismo, los criterios estadounidenses contra las mafias del ‘narco’ y lo que la Presidenta Sheinbaum llama injerencismo se refieren sobre todo al interés en su propia seguridad nacional. Y más que convertirlos en diatriba política inútil y de mera propaganda ideológica para abastecer las baterías mediáticas enemigas o los entusiasmos estériles de los convencidos del Bienestar o del sectarismo militante de los progresistas, valdría la pena administrarlos en beneficio de la seguridad nacional propia, evitar el exhibicionismo de un discurso sin profundidades de la suprema autoridad del Estado mexicano frente al proyecto trasnacional inevitable de la superpotencia, acordar los límites más convenientes y extremos de la cooperación binacional de interés mutuo -donde se asuma que sin la participación de México no puede garantizarse la seguridad nacional estadounidense en materia de narcotráfico, y sin la estadounidense y como está probado no habrá de eliminarse tampoco la protección política y la impunidad que blindan al crimen organizado en territorio mexicano-, cambiar la estrategia discursiva de la izquierda presidencialista actual -de la que bien se sabe que es un cuento chino nacionalista que los estadounidenses no habrán de respetar y sólo estorba a la convergencia de esfuerzos compartidos contra el narcoterror que van cumpliendo sus cometidos-, y admitir lo que bien dice el jefe del sistema de Seguridad de México y principal aliado de los jefes estadounidenses anticrimen, Omar García Harfuch: sin la protección y la impunidad que les brinda el poder político y un sector importante de dirigentes del Estado mexicano, el crimen organizado y los negocios y la violencia y las extorsiones del narcoterror estarían en vías de extinción o, lo que es lo mismo, si la Presidenta no convierte en cooperación binacional eficaz contra la delincuencia política que ampara al ‘narco’ su monótono discurso antiintervencionista, no aprovechará políticamente los éxitos que esa cooperación consiga y seguirá exhibiéndose como enemiga de la misma y como cómplice de la delincuencia política -por corrupción o por omisión, como dice Harfuch- protectora del crimen organizado.

La guerra contra esa delincuencia política, entonces, debe ser declarada desde el supremo poder del Estado mexicano. Porque el nacionalismo como recurso esencial de gobierno solo favorece el crecimiento del poder de esos delincuentes y el ascenso sostenido del crimen organizado sobre las instituciones nacionales.

☆☆

La falta de poder real de la autoridad presidencial se expresa en su discurso sin trascendencia sobre las élites delictivas reales, donde a Jorge Emilio González Martínez, por ejemplo, el cada día más fuerte e invencible Niño Verde, lo tienen sin el menor cuidado las pertenencias y las consignas ideológicas partidistas mientras incrementa su dominio y sus utilidades económicas en Entidades y Municipios como los turísticos del Caribe -que al mismo tiempo se hunden sin remedio en la ingobernabilidad, la quiebra fiscal y ambiental, el caos demográfico y urbano, y las batallas de sus grupos de poder por el control de los negocios derivados del contratismo y el saqueo del poder público-, en un país donde la delincuencia política, al amparo de la impunidad presidencial, controla los procesos sucesorios locales y federales venideros y mueve sus fichas para disponer de la próxima sucesión en el Ejecutivo Federal.

La herencia obradorista de un socialismo sectario y militante en una Presidencia de la República sin poderes políticos y constitucionales y fácticos suficientes para contener la avalancha de intereses ya del todo ajenos a propósito alguno de beneficio social y nacional, está resultando catastrófica. Se ha dejado de lado toda lucha política y doctrinaria, todo potencial discursivo y programático de gestión pública y representativa, y hasta toda simulación demagoga de representación del interés general. El descaro y la vulgaridad son absolutos. Importa el pragmatismo indiscriminado de la conquista del poder por el poder para lucrar. Importa cómo conseguir mejores posiciones de negociación y congraciarse, por ejemplo, con quien tiene los hilos del mayor reparto de posiciones representativas y de espacios públicos para lucrar y traficar ganancias propias con sus respectivas comisiones para el liderazgo superior en cuestión, como en el entorno del Niño Verde, o en los de los Gobernadores y jefes políticos y cacicazgos regionales emergentes y dueños de las decisiones del poder real, constitucional o criminal en esos territorios de conquista abandonados por el cada vez más diminuto poder presidencial.

SM