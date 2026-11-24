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Signos

“El Chapo Isidro actuaba con impunidad porque era protegido por las autoridades”, ha dicho Harfuch, el mayor jefe policial del país y el más eficaz de todos los tiempos contra el crimen organizado, en las narices mismas de la Presidenta y de cara a la nación. Lo ha dicho el lunes 23 de noviembre en la sede misma del Poder Ejecutivo Federal y en el foro mediático de mayor prioridad presidencial.

Nada menos que una verdad absoluta.

En cada pueblo y en cada ciudad y en cada región donde los sicarios, la violencia y los negocios del narcoterror destruyen la convivencia, la seguridad y los derechos de sus habitantes, mucho antes y mucho más, por supuesto, que los vecinos mismos de los lugares que padecen esa criminalidad de manera directa y de quienes terminan siendo víctimas sobrevivientes de la misma, son las autoridades de todos los niveles republicanos que tienen responsabilidades de gobierno y de representación política y jurisdiccional en ellos, y sobre todo las que tienen responsabilidades vinculadas a la seguridad y al control del delito, desde policías y Alcaldes y Regidores, hasta Fiscales y Jueces y funcionarios judiciales y Legisladores locales y federales, quienes conocen como la palma de su mano la filiación de los grupos criminales y los jefes de los mismos que operan en ellos; y si bien lo saben las autoridades locales, estatales y federales con fuero en tales inmediaciones -y mucho más si son personajes originarios o lugareños-, mejor enterados que todas ellas están los Gobernadores, como supremos líderes republicanos y jefes políticos en sus respectivas Entidades, y sin cuya impunidad -“por corrupción o por omisión”, como refiere Harfuch- y la de mandos institucionales subordinados o próximos al suyo -cuyas actividades tienen la obligación de conocer, por dependencia o nexo de interés mutuo-, el crimen organizado no tendría cabida en los territorios que gobiernan.

De modo que si la Presidenta está informada de la sociedad existente entre autoridades y bandas criminales debe empezar a cortar las cabezas de esa hidra. O será factor decisivo de la trama delictiva nacional de la que ha sido separado el Chapo Isidro y en la que medra tanto activo de ‘La transformación’, la moral pública obradorista y la Regeneración Nacional.

SM