Harfuch revela uso de 200 kilos de explosivos en ataque con coche bomba en Zacatecas

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CIUDAD DE MÉXICO.- Unos 200 kilos de material explosivo fueron utilizados en el ataque contra la comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, Zacatecas, ocurrido la noche del domingo 30 de agosto, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

De acuerdo con las investigaciones, el explosivo fue colocado en un vehículo robado en Jalisco y detonado alrededor de las 19:50 horas frente a las instalaciones policiales. El ataque dejó 11 personas lesionadas.

“Fue utilizado un artefacto explosivo colocado en un vehículo. A las 19:50 horas del domingo 30 de agosto se detonó el artefacto. Se usaron 200 kilos de material explosivo colocados en un vehículo robado en Jalisco”, explicó García Harfuch.

El funcionario señaló que las investigaciones relacionan el ataque con la disputa que mantienen en la región el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, también identificado por las autoridades como Cártel del Pacífico.

Hasta el momento, tres personas han sido detenidas por su presunta participación en los hechos.

Uno de los detenidos fue identificado como Juan Pedro “N”, a quien las autoridades atribuyen haber colocado el explosivo frente a la comandancia. Durante su captura le fueron asegurados una granada y otro artefacto explosivo.

Las otras dos personas detenidas son Hipólito “N” y Miguel “N”, quienes, de acuerdo con las autoridades, estarían relacionados con una célula delictiva que opera entre los estados de Aguascalientes y Zacatecas.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar la participación de cada uno de los detenidos y esclarecer la organización del ataque.