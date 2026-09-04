Hoteleros preparan financiamiento para reactivar proyecto de recuperación de playas

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CANCÚN.- El proyecto para recuperar playas erosionadas del Caribe mexicano se encuentra más cerca de reactivarse después de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó una prórroga a la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), informó el empresario hotelero José Chapur.

El siguiente paso será reactivar el fideicomiso creado años atrás para financiar las obras y definir la institución bancaria que otorgará el crédito necesario para ejecutarlas.

Chapur aseguró que BBVA y Banamex han manifestado disposición para financiar el proyecto, cuyos recursos serían cubiertos mediante el cobro adicional que se mantiene por concepto de Zona Federal Marítimo Terrestre.

“Hay que contratar al banco que va a dar el crédito, pero está tan importante el tema que tanto BBVA como Banamex dijeron: ‘No necesito estudios. Ese crédito en automático lo autorizo’. Nada más que se cobre zona federal adicional, porque estamos pagando adicional desde aquella vez; este va para pagar el crédito”, señaló.

De acuerdo con el empresario, una vez resuelto el financiamiento, será necesario que el Gobierno del Estado convoque al fideicomiso para avanzar con los siguientes procedimientos y concretar las obras.

El proyecto contempla utilizar arena proveniente de bancos autorizados y mantener barreras destinadas a reducir su pérdida hacia el mar.

La ejecución deberá además ajustarse a diferentes condicionantes ambientales, entre ellas evitar interferencias con la temporada de mayor recale de sargazo y proteger los periodos de anidación de tortugas marinas.

Chapur recordó que el planteamiento original contempla recuperar inicialmente una franja de playa de aproximadamente 40 metros de ancho y dos metros de altura, con previsiones sobre la erosión que podría registrarse posteriormente.

“Acuérdense que Comisión Federal dijo: va a tener 40 metros de ancho la playa y dos de altura, y en el tiempo se puede reducir a 20 de largo y uno de altura”, explicó.

De manera paralela, el sector se encuentra a la espera de una segunda Manifestación de Impacto Ambiental que permitiría avanzar con trabajos de recuperación de arenales en el corredor comprendido entre Playa del Carmen y Tulum.

Con la prórroga ambiental obtenida, la atención se concentra ahora en la reactivación del fideicomiso, la contratación del financiamiento y las gestiones necesarias para determinar cuándo podrían comenzar las obras.