Pacientes con cáncer de mama enfrentan meses de espera para recibir atención en Quintana Roo

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- Los retrasos para obtener diagnósticos, citas e iniciar tratamientos se han convertido en uno de los principales obstáculos para la atención del cáncer de mama en Quintana Roo, donde la capacidad hospitalaria no ha crecido al mismo ritmo que la detección de nuevos casos.

Lilian Alarcón, sobreviviente de cáncer y directora de Salvati Quintana Roo, advirtió que una paciente puede esperar meses entre la búsqueda de atención médica, la confirmación del diagnóstico y el comienzo del tratamiento, tiempo durante el cual la enfermedad puede avanzar.

“En los congresos de medicina, sobre todo de cáncer de mama, siempre coinciden en que es un problema la atención, porque la detección no es a tiempo, se detecta más tarde. Son meses que pasan para que a una mujer se le detecte o una mujer quiera ir a la atención médica y entonces eso hace que el diagnóstico sea más tardado y la atención sea más tardada”, señaló.

La falta de infraestructura especializada también obliga a pacientes de Quintana Roo a trasladarse a Mérida, Campeche o la Ciudad de México para recibir o completar determinados tratamientos oncológicos.

Aunque está proyectada la construcción de un nuevo hospital en Cancún para atención oncológica, junto a la Unidad de Especialidades Médicas (UNEME) de detección, Alarcón señaló que su desarrollo llevará tiempo y no resolverá de manera inmediata la saturación que actualmente enfrenta el sistema.

Consideró que una de las prioridades debe ser reducir los periodos entre la detección y el tratamiento, además de ampliar la infraestructura especializada dentro de Quintana Roo para disminuir la necesidad de trasladar pacientes fuera del estado.

Otro motivo de preocupación, indicó, es la detección de casos entre mujeres de 20 y 30 años, cuando históricamente la enfermedad se asociaba principalmente con pacientes mayores de 50 años.

Alarcón señaló además la necesidad de ampliar la información dirigida a los hombres, debido a que también pueden desarrollar cáncer de mama y existe menor conocimiento sobre los signos de alerta.

Las propias campañas de detección temprana han incrementado la demanda de servicios. Un mayor número de mujeres acude actualmente a realizarse mastografías y ultrasonidos, lo que permite identificar más casos, pero al mismo tiempo aumenta la presión sobre instituciones que ya enfrentan limitaciones de capacidad.

“Realmente todo esto de la detección temprana, de decirles a las mujeres que es muy importante hacerse sus mastografías, ha hecho que tengamos más mujeres con un diagnóstico de cáncer de mama, entonces, si ya los hospitales están llenos o cada vez hay más mujeres, pues se tarda más”, explicó.

En Quintana Roo se registran entre 160 y 300 nuevos casos de cáncer de mama al año y, de acuerdo con cifras del INEGI citadas por la organización, la tasa estatal de mortalidad se ubica alrededor de 19.8 defunciones por cada 100 mil mujeres, frente a una media nacional de 18.7.

Para Salvati Quintana Roo, ampliar la detección temprana representa solamente una parte del desafío. Una vez identificado un posible caso, las instituciones deben contar con capacidad suficiente para confirmar el diagnóstico e iniciar el tratamiento sin demoras que puedan afectar las posibilidades de las pacientes.