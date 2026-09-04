“Vándalos” desquician a la CFE

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La última palabra

– Faltó honestidad en la comunicación de la CFE y la presidenta Sheinbaum con los habitantes de Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán, que sufren apagones de manera constante; el sitio del “vandalismo” tampoco fue informado.

Por Jorge A. Martínez Lugo

Faltó honestidad en la comunicación de la CFE y la presidenta Sheinbaum con los habitantes de Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán, que sufren apagones de manera constante; el sitio del “vandalismo” tampoco fue informado.

Cuesta trabajo aceptar la versión de la CFE de que una acción de “vandalismo” –sin más explicación y sin decir dónde fue-, fue la causa del apagón masivo que afectó a un millón de personas de cuatro estados: Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán. ¿Tan vulnerable es la infraestructura de clase mundial que presume la CFE? Ni para darle veracidad se informó del sitio del supuesto vandalismo.

Un simple robo de cables de una torre de transmisión de alta tensión ¿cómo pudo generar tan grave daño?

La verdad es difícil creer que unos maleantes comunes se suban a una torre y se roben unos metros de cable, para venderlos por kilo en alguna chatarrera. Es ¡increíble!, pero es más inverosímil pretender que esa versión se entienda pensando que la gente es tonta. En su defecto ¿Habrá sido el narco?

La presidenta Claudia Sheinbaum, por su parte, negó en la mañanera del 2 de septiembre que se trate de alguna falla estructural.

Los habitantes de Mérida, Cancún, Playa del Carmen, Chetumal y otras ciudades sufrieron lo que las comunidades pequeñas y medianas padecen de manera constante, lo cual genera constantes bloqueos de carreteras ante la falta de respuesta y solución.

Lo que el gobierno trata de ocultar es que las redes de distribución están obsoletas y que hay una ausencia histórica de rutas de respaldo, como lo han denunciado muchas veces expertos en energía, incluyendo a ingenieros de la propia CFE y Sener.

El presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó la construcción de dos Centrales de Ciclo Combinado, una en Mérida “Elvia Carrillo Puerto” y otra en Valladolid “Riviera Maya”, para responder a la alta demanda del Tren Maya y de la industria turística de Quintana Roo.

La de Mérida comenzó a operar en mayo de este año 2026 y expertos han denunciado la falta de sincronía con la llegada del combustible a través del gasoducto Mayakán, construido precisamente para abastecer a las dos mega plantas ante la creciente demanda de gas en la península.

En resumen: líneas de transmisión obsoletas, no existen rutas de respaldo ante fallas locales, falta sincronía con el suministro del gasoducto Mayakán, falta que inicie operaciones la segunda central.

VANDALISMO Y FALLA ESTRUCTURAL

A pesar de lo anterior –que evidentemente son insuficiencias estructurales–, la CFE inventa el “vandalismo” y la presidenta niega falla estructural y cae en una “insuficiencia” de comunicación con la sociedad, más bien, cae en una falta de ética al negar lo evidente, sobre todo, porque los habitantes de la península sufren a diario interrupciones de energía eléctrica y sus consecuencias como el daño a sus aparatos eléctricos domésticos.

Al negar “insuficiencia estructural” la presidenta cae en “insuficiencia de comunicación” ante una sociedad enojada por el servicio pésimo y ahora más por la falta de honestidad en la comunicación.

Sí hay insuficiencia estructural, la península sufre un rezago de cuatro décadas, pero no tiene caso negarlo cuando se están realizando inversiones que se dejaron de hacer para privatizar CFE.

En esto de la simulación, el gobierno de la 4T se parece mucho a los gobiernos del PRI y del PRIAN, que fueron derrotados por lo mismo, por engañar a los votantes y por creer que son tontos. Usted tiene la última palabra.