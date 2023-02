Hay amplias posibilidades de que el coronel José Isidrio Grimaldo haya sido asesinado: Sedena

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- A dos meses de la desaparición del coronel José Isidrio Grimaldo, su búsqueda sigue siendo una de las prioridades de las autoridades mexicanas, así lo aseguró el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Zapopan, Jalisco.

El funcionario aseguró que se ha detenido al hermano de uno de los parientes del presunto secuestrador, se ha asegurado un predio y la Policía Ministerial Militar mantienen la pesquisa para lograr hallar cualquier evidencia que ayude a encontrar al coronel.

Destacó que el periodo que ha permanecido desaparecido el funcionario da una amplia posibilidad a que haya sido asesinado; sin embargo, comentó que mantendrá las acciones para encontrarlo.

“Ya llevamos bastante tiempo, estimamos que pudiera ya no tener vida, pero de todos modos no vamos a detenernos, vamos a seguirlo hasta encontrarlo si ya no está con vida su cuerpo, pero no nos vamos a detener”.

La comunicación con la esposa del militar, explicó, se ha mantenido en estas labores e incluso ha sido de vital ayuda para identificar indicios como ropa en Tapalpa donde pudo haber estado el funcionario.

“Vamos a seguir hasta encontrarlo, si ya no está con vida, su cuerpo”, dijo.

Informó que el rapto pudo haber sido perpetrado por el Cártel Jalisco Nueva Generación. Para poder atender el combate al delito y ayudar en la búsqueda, se pretende implementar un cuartel de la Guardia Nacional en esta zona.

El pasado 10 de diciembre José Isidrio Grimaldo fue secuestrado en Tapalpa. El militar se encontraba vacacionando en una cabaña que había rentado la zona. Cuando salió del lugar para regresar a Nuevo Laredo, Tamaulipas, su punto de adscripción, fue interceptado por hombres que viajaban en dos vehículos.

Los sujetos, quienes iban armados, lo obligaron a bajar de su auto y se lo llevaron hacia rumbo desconocido. De acuerdo con la Sedena, en el lugar se encontraron fragmentos de ropa. De inmediato, las autoridades desplegaron un operativo para buscarlo. El coronel era comandante de una corporación en la frontera norte del país. A unas horas de que fue visto por última vez, las autoridades dieron a conocer que el ataque habría sido ordenado por un hombre el que identificaron con las siglas CR.

Fuente: El Heraldo de México