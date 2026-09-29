Hogares de Isla Mujeres alcanzan ingreso promedio trimestral de 109 mil 898 pesos, según Inegi

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ISLA MUJERES.- Isla Mujeres registró en 2024 el mayor ingreso corriente promedio trimestral por hogar entre los 11 municipios de Quintana Roo, con 109 mil 898 pesos cada tres meses, de acuerdo con los resultados del Ingreso Corriente para los Municipios de México (ICMM) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Con ese nivel de ingresos, el municipio se colocó dentro del estrato denominado “muy alto”, que comprende hogares con percepciones promedio de entre 80 mil y 176 mil 661 pesos trimestrales, expresados en valores constantes de 2024.

Los resultados también colocaron a Isla Mujeres entre los municipios con mayores ingresos promedio por hogar del país, en un contexto en el que Quintana Roo sobresale por la concentración de demarcaciones dentro de los niveles superiores.

El ICMM 2024, en su tercera edición, ofrece estimaciones para 2 mil 469 municipios del país mediante técnicas de estimación para áreas pequeñas, a partir de información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH).

La medición busca ampliar la disponibilidad de información sobre los ingresos de los hogares a escala municipal para facilitar el diseño de políticas públicas y la focalización de recursos.

En Quintana Roo, cuatro de sus 11 municipios, equivalentes al 36.4 por ciento, quedaron clasificados dentro del estrato de ingresos muy altos: Isla Mujeres, Benito Juárez, Playa del Carmen y Tulum.

Esta proporción colocó a Quintana Roo como la quinta entidad del país con mayor porcentaje de municipios en ese nivel, solamente por debajo de Ciudad de México, con 93.8 por ciento; Baja California, con 83.3 por ciento; Baja California Sur, con 60 por ciento, y Nuevo León, con 51 por ciento.

Los resultados nacionales muestran, sin embargo, amplias diferencias territoriales. El 74.5 por ciento de los municipios mexicanos registró ingresos promedio inferiores a 60 mil pesos trimestrales por hogar.

El estrato medio, correspondiente a ingresos de 45 mil a menos de 60 mil pesos, agrupó a 737 municipios, equivalentes al 29.9 por ciento del total. Por su parte, 562 municipios quedaron dentro del estrato muy bajo y otros 541 en el bajo.

La alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, presentó el ingreso corriente promedio trimestral por hogar más elevado del país, con 176 mil 661 pesos, mientras Santa Magdalena Jicotlán, Oaxaca, registró el menor, con 10 mil 617 pesos.

La diferencia entre ambos extremos fue de aproximadamente 166 mil pesos trimestrales y el ingreso promedio registrado en Benito Juárez resultó 16.6 veces superior al de Santa Magdalena Jicotlán.

De acuerdo con los resultados del Inegi, los municipios clasificados en los estratos alto y muy alto se concentran principalmente en el norte y noroeste del país, así como en zonas metropolitanas del centro y destinos turísticos, entre ellos los ubicados en la Zona Norte de Quintana Roo.

En contraste, los municipios con ingresos bajos y muy bajos tienen una mayor presencia en el sur y sureste. Chiapas registró 87.9 por ciento de sus municipios en estos niveles, Oaxaca 79.6 por ciento y Guerrero 74.1 por ciento.