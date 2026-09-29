Regresan las pre-precampañas; ahora para “coordinaciones” federales

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La última palabra

– Van en “unidad” en FCP, pero excluyen a Maricarmen Hernández, quien sería su anfitriona.

Por Jorge A. Martínez Lugo

Diego Castañón de Tulum, José Conteras de Bacalar y Erick Borges de José María Morelos, llegaron a Felipe Carillo Puerto en precampaña adelantada para la diputación federal, pero sin invitar a la anfitriona, Maricarmen Hernández, cuando antes sí la invitaban.

Los tres ediles retomaron el activismo electoral adelantado –que ya habían empezado– a la diputación federal del centro-sur, con un acto de entrega de mochilas en Felipe Carrillo Puerto, pero sin la presidenta municipal anfitriona.

El mensaje es claro: Maricarmen Hernández estaría descartada, porque jugó con Rafael Marín. La foto habla.

PRIMER EFECTO SEGURA

Este primer efecto del destape de Eugenio Segura se dejó ver en la zona maya, y llama la atención, no lo adelantado de las pre campañas, sino la clara señal de exclusión de Ana María Hernández de la campaña “de unidad” de Chepe, Erick y Diego, pero sin la presidenta del municipio que visitan. No es que descuiden las formas, sino que el mensaje es explícito: los marinistas quedarán fuera.

Quienes acompañaron al aspirante de oposición interna que no fue designado, no estarán en las fotografías de las precampañas oficiales para diputaciones federales, como es el caso ahora de Maricarmen Hernández, quien, según este mensaje, estaría descartada para la diputación a la que dijo aspirar.

DESCOBIJAN A SUS MUNICIPIOS

Un aspecto importante a comentar es la entrega de mochilas y útiles escolares, ¿quién las paga?

Erick Borges, José Contreras y Diego Castañón, ¿cómo justifican las mochilas entregadas en otro municipio diferente al que presiden? ¿Las dejan de dar en sus demarcaciones o son un presupuesto adicional? Los cabildos de José María Morelos, Bacalar y Tulum ¿aprobaron este egreso y destino de recursos?

¿REGIDORES MUDOS?

Será interesante escuchar qué declaran los regidores de estos tres municipios sobre estos gastos en otros municipios, en escuelas fuera de sus demarcaciones municipales.

Tampoco asistió a este acto de precampaña la presidenta de Othón P. Blanco, municipio que también forma parte del Distrito federal del centro sur, aunque no era la anfitriona.

El jefe de esta acción es Diego Castañón, empoderado con el destape de Eugenio Segura, por lo que Erick y Chepe juegan el papel de chambelanes, aunque ellos paguen las mochilas sin informar montos ni con qué recursos se pagaron. Usted tiene la última palabra.