Lluvias dejan avenidas bajo el agua en Cancún y Playa del Carmen

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CANCÚN.- Las fuertes lluvias registradas durante la madrugada y mañana de este martes provocaron severos encharcamientos y complicaciones viales en diferentes puntos de la Zona Norte de Quintana Roo, principalmente en Cancún y Playa del Carmen.

En Cancún, las precipitaciones se intensificaron alrededor de las 6 de la mañana y en poco tiempo ocasionaron acumulaciones de agua en algunas de las principales avenidas de la ciudad, afectando la circulación durante las primeras horas del día.

Entre las vialidades con mayores afectaciones se reportaron las avenidas Bonampak, Tulum, Yaxchilán, Uxmal, Cobá, Chichén Itzá y Chac Mool.

La situación también complicó el traslado de trabajadores, algunos de los cuales tuvieron que esperar durante varios minutos la llegada del transporte público debido a las condiciones provocadas por las lluvias.

En Playa del Carmen se registró un panorama similar. Los encharcamientos afectaron sectores de los fraccionamientos Palmas II, Palmas Turquesa, Villas del Sol y Galaxias I, así como la colonia Luis Donaldo Colosio, entre otros puntos.

También se reportaron problemas para circular en el bulevar Palmas II y las avenidas Azulejos, Gansos, Luis Donaldo Colosio y CTM.

Las precipitaciones ocasionaron además afectaciones en otras localidades de la Zona Norte, donde las autoridades comenzaron recorridos para identificar los puntos con mayores acumulaciones de agua y atender las incidencias.

Personal de las direcciones de Tránsito y Protección Civil desplegó recorridos preventivos y estableció puntos de control vehicular en zonas consideradas estratégicas.

En Cancún, estas medidas fueron aplicadas en el bulevar Luis Donaldo Colosio, la avenida Huayacán y la Zona Hotelera, con el propósito de disminuir la velocidad de circulación y reducir el riesgo de accidentes ante el pavimento mojado y la presencia de encharcamientos.

Ante el pronóstico de que las precipitaciones continúen durante el resto del día, las autoridades recomendaron a los automovilistas reducir la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos y mantener encendidas las luces.

También exhortaron a evitar el cruce por zonas con acumulaciones importantes de agua y atender las indicaciones del personal de Tránsito y Protección Civil mientras persistan las condiciones adversas.