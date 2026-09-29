Sheinbaum asegura que investigación de Ayotzinapa seguirá abierta hasta conocer el paradero de los 43

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa permanecerá abierta hasta esclarecer lo ocurrido, hacer justicia y determinar el paradero de los estudiantes desaparecidos desde septiembre de 2014.

Durante su conferencia de este martes, la mandataria destacó que las investigaciones han incorporado nuevas líneas sustentadas, entre otros elementos, en análisis técnicos y científicos, así como en la revisión de información telefónica que no había sido estudiada con la misma profundidad.

“No se va a cerrar hasta que no encontremos la verdad, la justicia y encontremos dónde están los jóvenes. Ese es nuestro compromiso”, afirmó.

Sheinbaum señaló que durante su administración se han realizado nuevas detenciones relacionadas tanto con la desaparición de los estudiantes como con presuntas irregularidades y actos de obstrucción en las investigaciones posteriores.

Entre ellas mencionó la del exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero, detenido en agosto y posteriormente vinculado a proceso. La Fiscalía General de la República (FGR) le atribuye una posible participación en el ocultamiento de evidencias relacionadas con el caso, acusación que permanece sujeta al proceso judicial.

La presidenta también se refirió a las investigaciones sobre funerarias de Iguala y sus posibles vínculos con integrantes de Guerreros Unidos. Esta línea parte, entre otros indicios, del análisis de comunicaciones telefónicas realizadas durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

El fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Mauricio Pazarán, ha informado que el reanálisis de registros telefónicos permitió identificar comunicaciones y personas que anteriormente no habían sido investigadas. La hipótesis sobre las funerarias continúa bajo investigación y hasta ahora no constituye una explicación definitiva sobre el destino de los estudiantes.

Sheinbaum resaltó además como otra línea relevante el análisis de un teléfono localizado en instalaciones judiciales de Iguala. Las autoridades investigan si este elemento aporta información sobre la presencia de normalistas en ese lugar durante los hechos y sobre la actuación de funcionarios que se encontraban ahí.

En ese contexto, el gobierno mexicano mantiene las gestiones relacionadas con José Ulises Bernabé García, quien se desempeñaba como juez de barandilla en Iguala cuando ocurrieron los hechos.

La mandataria recordó también el caso de Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República procesado por las irregularidades relacionadas con la construcción de la denominada “verdad histórica”, versión presentada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto para explicar la desaparición de los estudiantes.

Respecto de Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Sheinbaum reiteró que su gobierno busca que sea enviado a México para enfrentar los procesos pendientes. El exfuncionario permanece en Israel y las autoridades mexicanas han entregado documentación relacionada con las acusaciones en su contra.

La presidenta indicó que incluso envió una comunicación al presidente israelí, Isaac Herzog, para abordar el caso de Zerón. Debido a la ausencia de un tratado bilateral de extradición entre México e Israel, el gobierno mexicano ha recurrido a mecanismos diplomáticos y jurídicos para buscar su entrega.

A 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, las autoridades federales mantienen abiertas distintas líneas de investigación. Hasta ahora sólo han sido identificados restos de tres de los normalistas, mientras continúa sin esclarecerse plenamente el destino de los demás estudiantes.