Homicidios dolosos aumentan 20.8% en Quintana Roo durante octubre; Benito Juárez concentra 20 casos

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CANCÚN.- Quintana Roo cerró octubre con 29 homicidios dolosos, cinco más que en septiembre, un incremento de 20.8 por ciento. Benito Juárez concentró 20 casos, equivalentes al 69 por ciento del total estatal, mientras José María Morelos presentó la mayor tasa por población.

Aunque registró un solo homicidio, José María Morelos alcanzó una tasa de 2.55 por cada 100 mil habitantes. Le siguió Felipe Carrillo Puerto, con dos casos y una tasa de 2.39.

Benito Juárez encabezó el número absoluto y ocupó el tercer lugar por tasa, con 2.19 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Playa del Carmen y Othón P. Blanco contabilizaron tres homicidios cada uno. Sus tasas fueron de 1.34 y 1.28, respectivamente.

De acuerdo con el recuento mensual, Bacalar, Cozumel, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas, Puerto Morelos y Tulum no reportaron homicidios dolosos durante octubre.

El balance superó los 24 casos registrados en septiembre y mostró una concentración de la incidencia en Benito Juárez, aunque el indicador proporcional situó a José María Morelos en el primer lugar.