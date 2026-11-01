Restauranteros de Playa del Carmen califican de excesivos los pagos municipales por nombres y anuncios

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PLAYA DEL CARMEN.- Cobros de entre 15 mil y 30 mil pesos anuales por exhibir el nombre o logotipo de un negocio y restricciones para operar después de las once de la noche motivaron a restauranteros a solicitar una revisión de las disposiciones municipales, informó Roberto Lepe, presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

El dirigente calificó como excesivos los pagos por anuncios exteriores y propuso sustituirlos por un refrendo de entre dos mil y cuatro mil pesos. Señaló que ya existe diálogo con el tesorero y que en las próximas semanas se prevé instalar una mesa de trabajo con las áreas de Desarrollo Económico y Desarrollo Urbano.

Lepe afirmó que los establecimientos están dispuestos a cumplir sus obligaciones, pero exigió montos justos y equitativos. También cuestionó que distintas administraciones hayan incorporado conceptos de cobro sin informar previamente a los negocios.

Otra inconformidad corresponde a los horarios de funcionamiento. Según su relato, antes podían operar hasta las tres de la mañana mediante el pago de horas extras; después el límite se redujo a la una y actualmente a las once de la noche. Calificó esos cambios como arbitrarios.

La Canirac pidió analizar una ampliación y citó el caso de Cancún, donde, de acuerdo con el dirigente, se permite trabajar hasta las seis de la mañana.

Sin embargo, reconoció que disponer de más horas no garantiza mayores ventas si no aumenta la llegada de visitantes. Por ello, solicitó coordinación entre autoridades y empresarios para recuperar la actividad turística y gastronómica.