Hoteles de Tulum prevén superar 80% de ocupación durante cierre de 2026

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TULUM.- La ocupación hotelera en Tulum se mantiene actualmente entre 40 y 60 por ciento, después de una temporada de baja actividad que obligó a algunos establecimientos a implementar vacaciones y esquemas de días solidarios entre sus trabajadores.

Claudio Cortez Méndez, representante de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en Tulum, señaló que el sector comienza a registrar una recuperación y las expectativas para septiembre apuntan a niveles de entre 50 y 60 por ciento.

Las perspectivas mejoran hacia el último trimestre del año. Algunos hoteles ya reportan reservaciones de entre 80 y 85 por ciento para octubre, mientras que establecimientos del destino manejan porcentajes similares para noviembre y diciembre.

Cortez Méndez aclaró que estas cifras corresponden a reservaciones anticipadas y pueden modificarse debido a eventuales cancelaciones.

Durante los meses de menor actividad, algunos trabajadores aprovecharon sus periodos vacacionales, mientras que determinados hoteles recurrieron a esquemas de cuatro y dos días solidarios para mantener sus operaciones ante la reducción de huéspedes.

Pese a este escenario, el representante sindical aseguró que las plantillas laborales se han mantenido y no existe, entre los establecimientos con los que la organización mantiene relación, reporte de nuevos cierres.

La recuperación prevista para los próximos meses también podría reactivar la contratación de personal conforme aumente la ocupación.

Entre las áreas que podrían requerir trabajadores se encuentran cocina, camaristas y meseros, principalmente durante el último trimestre del año, cuando el sector espera una mayor llegada de visitantes.

De cumplirse las reservaciones actuales, la hotelería de Tulum pasaría de niveles de ocupación de entre 40 y 60 por ciento a porcentajes superiores al 80 por ciento durante algunos meses del cierre de 2026.