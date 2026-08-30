México, Belice y Guatemala comparten estrategias en FCP para preservar lengua y cultura maya

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FELIPE CARRILLO PUERTO.- Representantes de comunidades mayas de México, Belice y Guatemala se congregaron en Felipe Carrillo Puerto para participar en el XV Encuentro Lingüístico y Cultural del Pueblo Maya, dedicado a analizar la situación de la lengua, los desafíos para su preservación y las estrategias para fortalecer su transmisión entre las nuevas generaciones.

Bajo el lema “Jaalk’ab Ximbal Beejilo’ob / Cruzando Fronteras”, el encuentro reúne durante tres jornadas a comunidades, investigadores, promotores culturales, instituciones y artistas para intercambiar experiencias sobre la conservación de una identidad compartida que trasciende las fronteras entre los tres países.

El Noj Santa Cruz Xbalam Naj se convirtió en el centro cultural de esta reunión internacional, cuya jornada inaugural se desarrolló en la Casa de la Cultura con representantes de Belice y Guatemala, así como de Quintana Roo, Yucatán y Chiapas.

Uno de los principales temas será la situación actual de la lengua maya, sus avances y los problemas que enfrenta para evitar su debilitamiento. Los participantes también discutirán alternativas para impulsar su enseñanza, investigación y transmisión.

El programa contempla conferencias, mesas de diálogo, actividades académicas y presentaciones culturales relacionadas con la lengua, historia y memoria de los pueblos mayas.

También se abordarán asuntos vinculados con territorio e identidad, música, literatura, antropología, juventudes, políticas públicas, calendarios mayas y la Guerra de Castas.

La participación de las mujeres en la formación de los pueblos mayas, la ritualidad, medicina tradicional, gastronomía y diferentes expresiones artísticas forman parte de los temas incluidos en las tres jornadas.

Las actividades comenzaron con el registro de participantes y una ceremonia maya de apertura coordinada por representantes de Guatemala y Quintana Roo.

Posteriormente se presentó el cortometraje “Wayé Neek’o’on” y se desarrolló una exposición relacionada con la apropiación tecnológica por parte de los pueblos originarios.

El doctor Carlos Gómez Flores, presidente de la Fundación Mundo Sustentable, impartió la conferencia magistral “Cambio climático en comunidades mayas”, mientras que representantes de Quintana Roo, Yucatán y Guatemala participaron en la mesa “La importancia de la mujer en la formación de los pueblos mayas”.

La primera jornada concluyó con actividades artísticas y culturales en la concha acústica de la Casa de la Cultura.

El encuentro pretende además fortalecer los vínculos entre comunidades mayas de Mesoamérica que, pese a encontrarse distribuidas entre diferentes países y entidades, comparten raíces históricas, conocimientos y manifestaciones culturales.

Desde Felipe Carrillo Puerto, los participantes buscan generar propuestas para involucrar especialmente a niñas, niños y jóvenes en la preservación de la lengua, los conocimientos comunitarios y las tradiciones, con el objetivo de garantizar su transmisión a las siguientes generaciones.