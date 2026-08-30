Madres buscadoras exhiben decenas de desaparecidos y reclaman resultados en Quintana Roo

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CANCÚN.- Madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas iniciaron este domingo en Cancún una jornada por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, con un reclamo directo hacia las autoridades por la atención que reciben los casos en Quintana Roo.

En el Parque de Las Palapas fue colocada una lona de aproximadamente 15 metros de ancho por ocho de alto, además de una manta con fichas de búsqueda de decenas de personas desaparecidas en distintos municipios del estado.

Deysi Blanco encabezó las actividades acompañada por madres, padres, hermanos y otros familiares que continúan buscando a sus seres queridos.

La activista cuestionó la respuesta institucional ante las desapariciones y consideró que las familias de menores recursos enfrentan mayores dificultades para conseguir una búsqueda inmediata.

“Si fuera el hijo de un político el desaparecido, en menos de 24 horas lo buscaban”, expresó.

La protesta incluyó una manta con la leyenda: “En México miles de madres sufren un verdadero calvario por la desaparición de sus hijos (as). En Quintana Roo el gobierno es parte del problema por su ineptitud y complicidad”.

Entre los participantes se encuentran integrantes de diferentes colectivos, incluidos Madres Buscadoras de Isla Mujeres, quienes exhibieron información sobre personas desaparecidas en Cancún, Isla Mujeres, José María Morelos, Othón P. Blanco y Felipe Carrillo Puerto.

Familiares advirtieron particularmente sobre el crecimiento de los casos en la zona maya del estado. De acuerdo con testimonios de las participantes, solamente en Felipe Carrillo Puerto existirían más de 100 personas desaparecidas, cifra atribuida a los propios colectivos.

La jornada contempla además diferentes actividades desarrolladas por los colectivos en coordinación con la Fiscalía General del Estado, entre ellas la toma de muestras genéticas para contribuir a los procesos de identificación y búsqueda.

También se programaron actividades culturales como parte de la conmemoración, mientras las familias mantienen visibles las fichas y fotografías de las personas cuyo paradero continúa sin conocerse.

Con la movilización, los colectivos buscan mantener la desaparición de personas en la agenda pública y exigir mayores resultados de las instituciones responsables de investigar los casos y localizar a las víctimas.