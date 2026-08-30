Rosa Icela pide a diputados de Morena frenar ambiciones personales rumbo a elecciones de 2027

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CIUDAD DE MEXICO.- La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, advirtió a los diputados federales de Morena que ninguna candidatura, cargo o aspiración personal debe colocarse por encima de la unidad de su movimiento, en momentos en que se aproxima el proceso electoral de 2027.

Durante su participación en la quinta Sesión Plenaria de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, la encargada de la política interior llamó a los legisladores a mantener una conducta acorde con los principios que dieron origen al movimiento y evitar utilizarlo para conseguir beneficios particulares.

“Nadie puede servirse del movimiento para obtener privilegios, proteger intereses personales o vulnerar la ley. Mantener esa frontera ética es responsabilidad de todos nosotros”, expresó.

En vísperas del inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, Rodríguez pidió respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, preservar el legado del expresidente Andrés Manuel López Obrador y mantener la cohesión interna ante las próximas definiciones electorales.

La funcionaria sostuvo que los comicios del próximo año representarán una prueba para el movimiento, debido a la competencia y a las aspiraciones que surgirán por las diferentes candidaturas.

“Ninguna posición vale la división del movimiento, ninguna medición electoral justifica apartarnos de nuestros principios, ninguna ambición individual puede estar por encima de México”, afirmó.

Rodríguez aclaró que mantener la unidad no implica eliminar las diferencias internas ni establecer un pensamiento único. Señaló que los integrantes del movimiento pueden discutir sus posiciones, pero deberán mantenerse juntos una vez tomadas las decisiones mediante mecanismos democráticos.

También exhortó a los diputados a continuar respaldando las iniciativas enviadas al Congreso por Sheinbaum, entre ellas la propuesta de reforma constitucional para establecer que quienes aspiren a la Presidencia de la República o a las gubernaturas cuenten únicamente con la nacionalidad mexicana.

La secretaria de Gobernación reconoció además el trabajo realizado por la actual Legislatura y transmitió a los diputados el reconocimiento de la mandataria federal por las reformas aprobadas.

Rodríguez insistió en que la autoridad moral debe construirse mediante las decisiones y la conducta cotidiana de quienes ocupan responsabilidades públicas, y señaló que la honestidad debe ser una obligación política y no solamente parte del discurso.

Al cerrar su intervención, pidió a los legisladores mantener como prioridad el interés de la población frente a las disputas internas que puedan surgir durante el proceso electoral.

“Que el interés superior del pueblo de México esté siempre por encima de cualquier interés personal, de grupo o de partido”, concluyó.