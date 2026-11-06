Bomberos de Cancún reaniman a un gran danés durante el incendio de una vivienda

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CANCÚN.- Un gran danés que no mostraba signos de vida durante el incendio de una vivienda en Cancún reaccionó después de que un paramédico del Cuerpo de Bomberos le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), informó la corporación.

Los bomberos acudieron al domicilio tras recibir el reporte del incendio. Mientras trabajaban para controlar el fuego, encontraron al perro aparentemente sin vida. Uno de los paramédicos intervino y le practicó maniobras de reanimación hasta que el animal respondió.

El equipo también logró sofocar las llamas. En su cuenta oficial de Facebook, el Cuerpo de Bomberos destacó la intervención del paramédico y señaló que la protección de los animales forma parte de su labor durante las emergencias.

La corporación no precisó en qué colonia ocurrió el incendio ni qué lo provocó. Tampoco informó si el gran danés recibió atención veterinaria después de la reanimación.