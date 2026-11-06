PRI de Quintana Roo exige investigar a Taddei y pide un INE sin injerencias partidistas rumbo a 2027

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CHETUMAL.- La presidenta del PRI en Quintana Roo, Cora Amalia Castilla Madrid, exigió que la Fiscalía General de la República (FGR) y el Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral (INE) investiguen los señalamientos contra Guadalupe Taddei Zavala y otras personas vinculadas con el organismo. La dirigente también pidió evitar cualquier injerencia de Morena en las autoridades electorales rumbo a los comicios de 2027.

Castilla Madrid respaldó la denuncia penal que, según informó, presentó ante la FGR el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Dijo que la denuncia señala a Taddei y a otras personas por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y asociación delictuosa, entre otros.

La dirigente estatal pidió esclarecer las posibles irregularidades en las contrataciones del INE, los señalamientos de conflictos de interés y el manejo de los recursos públicos. También solicitó que se investiguen las presuntas exigencias de pagos indebidos y que las autoridades determinen si existen responsabilidades, con respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.

«El INE no pertenece a Morena ni a ningún partido político», afirmó. Castilla Madrid cuestionó los vínculos que, a juicio del PRI, han existido entre Morena y la conducción del instituto. Acusó al partido gobernante de debilitar los contrapesos institucionales y sostuvo que una eventual subordinación partidista comprometería la credibilidad del árbitro electoral.

De cara a las elecciones de 2027, consideró que las dudas sobre la independencia del INE también afectan la confianza en los comicios de Quintana Roo. Pidió garantizar condiciones equitativas para la competencia y aseguró que cualquier relevo o designación en la conducción del instituto debe hacerse con transparencia, conforme a la ley y sin interferencias partidistas.

Castilla Madrid sostuvo que los deslindes públicos no sustituyen una investigación ni la revisión de las contrataciones. Añadió que el PRI dará seguimiento a las decisiones de las autoridades y exigirá que se esclarezcan los hechos denunciados.