Ieqroo censura videos de Lidia Rojas tras críticas al gobierno municipal de Yensunni Martínez

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Por Francisco Hernández

CHETUMAL.- El Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) determinó que la regidora de Movimiento Ciudadano, Lidia Rojas Fabro, retirara de sus redes sociales videos en los que acusa de fraude en la elección municipal de Othón P. Blanco de 2024.

La concejal confirmó que ya bajó las publicaciones y anunció que impugnará la determinación ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo), en primera instancia.

En uno de los videos, que cierra con la identificación de Movimiento Ciudadano, la regidora dice:

“¿Recuerdan este video? Hace dos años nos robaron la elección a las y los chetumaleños. Hicieron fraude y son un fraude. Ahora resulta que el sistema nos quiere censurar, pero no pasa nada. Tú, yo y todo Chetumal sabemos lo que ellos realmente hicieron, y que por eso nuestra ciudad está como está. No nos vamos a dejar, no me van a callar y no pueden censurar la verdad. En Chetumal somos la capital y la capital se defiende”.

Rojas Fabro fue candidata de MC a la presidencia municipal de Othón P. Blanco en 2024 y ganó la elección en la ciudad de Chetumal, pero tras el recuento de votos que llegaron tardíamente de la zona rural, el Ieqroo declaró ganadora a Yensunni Martínez Hernández, de Morena, resolviendo la elección por menos de un punto porcentual.

La censura del video deriva de una medida cautelar determinada por la Comisión de Quejas y Denuncias del Ieqroo, que consideró que manera concatenada y contextual en los videos existe un posicionamiento anticipado de la regidora en pos de la presidencia municipal de Othón P. Blanco.

En el análisis de los mensajes, el Ieqroo condenó que hay:

– Descalificación de la administración actual, porque en el video Lidia Rojas y Jorge Álvarez Máynez sostienen que: “En ocho años el gobierno no nos ha dado nuestro lugar”; “Nos robaron la elección”; “Hicieron fraude”; “Teniendo todo el poder no han podido resolver los problemas de la capital”; “Son un fraude”, y que con ello se construye un mensaje de rechazo hacia quienes actualmente gobiernan, como si eso estuviera fuera del alcance de la crítica legítima que los actores políticos de oposición pueden hacer a las autoridades.

– Exposición sistemática de problemas públicos, porque se mencionan: inundaciones, baches, luminarias, inseguridad y abandono de la capital, como si eso también no fuera una crítica legítima a las autoridades, porque el Ieqroo considera que no se trata de referencias aisladas, sino de una narrativa consistente destinada demostrar el fracaso gubernamental.

– Presentación personalizada de la alternativa, porque no sólo se critica al gobierno, sino el dirigente nacional de MC introduce expresamente a Lidia Rojas: “Hola Chetumal, soy Máynez, Jorge Máynez, y ella es Lidia Rojas Fabro”; y posteriormente la denunciada protagoniza el mensaje y formula las críticas centrales, como si no fuera su papel legítimo como regidora de oposición.

– Considera el Ieqroo indebido que haya una asociación partidista expresa entre Lidia Rojas y MC, aunque es regidora por ese partido, pues reprueba que “la ciudadana no aparece únicamente como regidora, aparece vinculada a Movimiento Ciudadano: ‘Soy Lidia Rojas Fabro y en Movimiento Ciudadano vamos a defender a nuestro municipio’”.

Condena también el Ieqroo que el video concluye, además, con el logotipo partidista.

– El Ieqroo también condena que en el mensaje existe una propuesta de cambio, porque la narrativa culmina con expresiones como: “Chetumal merece mucho más”; “nuestra capital merece un mejor gobierno”, “tenemos todo para ser una gran capital. Lo que falta es un gobierno que esté a la altura”; y “ya es hora de devolverle el lugar que le corresponde.”

Según el Ieqroo, lo que los mensajes de Lidia Rojas y Jorge Álvarez Máynez quieren decir es: “El gobierno actual ha fallado. Ha defraudado a la ciudadanía. Chetumal necesita un cambio. Lidia Rojas y Movimiento Ciudadano representan ese cambio”.

Y el Ieqroo finaliza su dictamen reconstruyendo semánticamente el mensaje y afirmando que funcionalmente equivale a decir lo siguiente:

“EI gobierno actual no sirve, nosotros sí representamos la solución”, o bien, que quisieron decir: “si deseas resolver los problemas de Chetumal, la alternativa es Lidia Rojas y Movimiento Ciudadano.”

La conclusión del Ieqroo después de reconstruir lo que quiso decir Lidia Rojas es que, “aunque esas palabras no se pronuncian literalmente, constituyen el significado electoral razonablemente percibido por la ciudadanía”, y por eso censuró sus videos.