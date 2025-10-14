Impulsa Mara Lezama campaña “Actúa en Rosa” para fomentar la detección temprana de cáncer de mama

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Con un mensaje de esperanza, unidad y prevención, la gobernadora Mara Lezama Espinosa y la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, encabezaron el lanzamiento de la campaña “Actúa en Rosa”, que busca fortalecer la conciencia sobre la autoexploración y la detección temprana del cáncer de mama en todo el estado.

Durante todo el mes de octubre, Quintana Roo se ilumina de rosa, sumando a los 11 municipios en una gran cadena solidaria que promueve la salud, la prevención y el amor propio.

“El cáncer de mama puede cambiar la vida en un instante, pero también puede combatirse y curarse si actuamos a tiempo. ‘Actúa en Rosa’ es un llamado a que cada mujer se cuide, se explore y proteja su vida, porque prevenir es amar la vida”, expresó la gobernadora Mara Lezama.

La campaña se realiza a través del Sistema DIF Quintana Roo, en coordinación con dependencias estatales y municipales, con el propósito de sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la autoexploración, recordando que la salud de una mujer es también la salud de su familia.

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF estatal, Verónica Lezama, destacó que esta acción representa un abrazo solidario para todas las mujeres que enfrentan o han enfrentado esta enfermedad, así como un recordatorio a la sociedad de acompañarlas en su camino de recuperación.

“Este mes y todos los días queremos decirles a las mujeres que no están solas, que su lucha también es la nuestra. Actuar en rosa es cuidarse, es amarse y es cuidar a quienes amamos”, afirmó.

Como parte de esta campaña, edificios públicos, palacios municipales y espacios emblemáticos del estado permanecerán iluminados de rosa, simbolizando la esperanza, la vida y el compromiso del Gobierno Humanista con corazón feminista que encabeza la gobernadora Mara Lezama Espinosa.