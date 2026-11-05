Sedetur busca renombrar el aeropuerto Chetumal-Bacalar para atraer nuevas conexiones aéreas

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CHETUMAL.- Bacalar podría incorporarse al nombre del Aeropuerto Internacional de Chetumal antes de que termine 2026. La Secretaría de Turismo de Quintana Roo busca que la terminal adopte la denominación Chetumal-Bacalar como parte de una estrategia para atraer nuevas rutas y dar mayor presencia a los destinos del sur del estado.

El titular de la dependencia, Bernardo Cueto Riestra, informó que las gestiones avanzan ante el Gobierno federal, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y Mundo Maya, empresa operadora del aeropuerto. Aunque la modificación todavía requiere autorización, estimó que podría formalizarse antes de concluir diciembre.

Cueto explicó que la gobernadora Mara Lezama instruyó impulsar la solicitud y que las conversaciones involucran tanto a las autoridades aeronáuticas como a los responsables de la terminal. El objetivo, señaló, es aprovechar el reconocimiento turístico de Bacalar para promover también a Chetumal y otros puntos cercanos.

Una vez autorizado el cambio, la Secretaría de Turismo prevé acercarse a distintas aerolíneas para gestionar conexiones con más ciudades del país y explorar rutas internacionales. El funcionario sostuvo que la oferta de Bacalar y los productos turísticos que se desarrollan en la capital podrían abrir oportunidades de conectividad.

La propuesta recibió respaldo de empresarios del sector turístico, quienes consideraron que podría favorecer la llegada de visitantes y la actividad aérea en el sur de Quintana Roo. Por ahora, las gestiones se concentran en obtener la autorización para modificar el nombre; no se anunciaron nuevas rutas ni acuerdos con aerolíneas.