IMSS de Cancún, en prueba piloto de consultorios nocturnos

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- En una ciudad que nunca duerme, la salud tampoco debería hacerlo. Con esa premisa, el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Quintana Roo, Javier Michael Naranjo García, anunció la apertura de consultorios nocturnos en horario de 10 de la noche a 3 de la mañana, como parte de una prueba piloto inédita en el destino.

El esquema está diseñado principalmente para empleados del sector turístico —hoteles, restaurantes, bares y centros nocturnos— que concluyen su jornada laboral de madrugada y que hasta ahora encontraban barreras de horario para recibir atención médica.

En entrevista con una estación de radio en Cancún, Naranjo García explicó que la iniciativa fue acordada entre autoridades locales y del sector salud para brindar atención general, primeros auxilios y orientación preventiva en horarios acordes con la realidad laboral del sector.

Actualmente, Quintana Roo cuenta con dos unidades en este modelo, siendo la UMF 11 de Playa del Carmen la primera en implementarlo.

El programa responde a estudios recientes que advierten sobre altos niveles de estrés, fatiga y enfermedades crónicas no atendidas entre los trabajadores turísticos. Además, los consultorios funcionarán como espacios de detección temprana y canalización hacia servicios especializados.

Durante el periodo de prueba se evaluará la demanda, la eficacia del modelo y la viabilidad de replicarlo en otros destinos turísticos del estado. También se prevé la colaboración con universidades, clínicas privadas y organizaciones civiles para ampliar la cobertura y fortalecer la atención preventiva.