INAH niega privatización de la zona arqueológica de Tulum por venta de boletos a través de Grupo Mundo Maya

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TULUM.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) aseguró que la venta de boletos de acceso a la zona arqueológica de Tulum por parte del Grupo Mundo Maya no representa una privatización del patrimonio arqueológico ni implica la transferencia de la administración del sitio a esa empresa paraestatal.

A través de un comunicado, el Instituto confirmó que Grupo Mundo Maya, empresa adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), es la instancia encargada de comercializar los boletos de ingreso para turistas nacionales y extranjeros, como parte de un esquema que busca simplificar el acceso y mejorar la atención a los visitantes.

El INAH explicó que los acuerdos vigentes establecen tarifas unificadas y un mecanismo único de cobro, mediante el cual el Instituto vende los boletos al Grupo Mundo Maya para su distribución en los puntos de acceso.

No obstante, enfatizó que este esquema no modifica las atribuciones legales del organismo sobre la investigación, conservación, protección, administración y operación de la Zona de Monumentos Arqueológicos de Tulum.

Asimismo, rechazó las versiones que señalan una supuesta cesión del patrimonio arqueológico o de la gestión del sitio.

“Es falso que exista un ‘regalo’ del Instituto al Grupo Mundo Maya o que se haya transferido a dicha empresa la gestión del sitio arqueológico”, sostuvo.

El pronunciamiento se produce después de que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Cultura (SNTSC) calificó la medida como una “privatización silenciosa” y expresó su inconformidad por el traslado de la venta de boletos al Grupo Mundo Maya.

Con esta postura, el INAH reiteró que el nuevo esquema únicamente modifica el mecanismo de cobro para los visitantes, mientras que la responsabilidad sobre la protección y administración del patrimonio arqueológico permanece bajo su competencia.