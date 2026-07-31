Agradece Estefanía Mercado a gobiernos federal y estatal por respaldo histórico para la atención del sargazo

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PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal Estefanía Mercado reconoció el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, luego del anuncio federal de una inversión superior a los 2 mil 400 millones de pesos para fortalecer la Estrategia Integral de Contención y Recolección de Sargazo en el Caribe Mexicano.

La Alcaldesa destacó que esta decisión representa un paso histórico para proteger las costas de Quintana Roo, fortalecer la actividad turística y preservar el medio ambiente mediante un esquema permanente de atención al recale de sargazo.

“Quiero agradecer el liderazgo de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, el respaldo permanente de nuestra gobernadora Mara Lezama y el extraordinario trabajo de la Secretaría de Marina, que todos los días encabeza esta gran tarea en beneficio de nuestras playas y de miles de familias que viven del turismo”, expresó.

Explicó que la primera etapa del programa contempla una inversión de 768.7 millones de pesos para incrementar la capacidad de recolección hasta mil 900 toneladas diarias, incorporar más embarcaciones especializadas, instalar barreras dinámicas en el mar y desplegar 50 kilómetros de barreras costeras que también protegerán las playas de Playa del Carmen.

En una segunda etapa, dijo, se consolidará la infraestructura y equipamiento permanente para fortalecer la estrategia de atención al sargazo en todo el Caribe mexicano.

Además, señaló que la Secretaría de Marina realizará una inversión adicional en Playa del Carmen para fortalecer su infraestructura operativa y el mantenimiento de embarcaciones, lo que contribuirá a mejorar la capacidad de respuesta y generará beneficios para el municipio.

Estefanía Mercado recordó que, durante la presente temporada, el gobierno de Playa del Carmen, en coordinación con la Secretaría de Marina, ha recolectado alrededor de 28 mil toneladas de sargazo en las playas del municipio, gracias al trabajo de las brigadas municipales y a la colaboración interinstitucional.

La Presidenta Municipal convocó a la ciudadanía a mantener la unidad frente a este desafío ambiental y reiteró que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, la iniciativa privada y la sociedad civil seguirá siendo la clave para proteger las playas y preservar el principal motor económico del destino.

“En Playa del Carmen seguiremos haciendo equipo, porque cuando los tres órdenes de gobierno trabajan unidos, los resultados llegan”, concluyó.