Semarnat evalúa proyecto de Defensa para construir 60 viviendas militares en Chetumal

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CHETUMAL.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) evalúa una solicitud presentada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) para autorizar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales de Chetumal, donde se proyecta construir una unidad habitacional destinada a personal de la Guardia Nacional.

El desarrollo se ubicaría en un predio de 2.99 hectáreas, ubicado en la Avenida Álvaro Obregón s/n, Colonia Santa Isabel (Cereso), a un lado del puente, en el municipio de Othón P. Blanco, e incluiría 60 departamentos distribuidos en tres edificios de seis niveles, además de una casa para mando, áreas administrativas, casetas de vigilancia, estacionamientos, vialidades, una planta de tratamiento de aguas residuales, alberca, palapa, cancha de usos múltiples, cisternas y espacios comunes.

La Secretaría de la Defensa tiene estimada una inversión aproximada de 391 millones 022 mil 249.28 pesos, donde aproximadamente el 10% será usado para aplicar las diferentes medidas de prevención y mitigación del proyecto.

De acuerdo con el Documento Técnico Unificado presentado por la Sedena, la infraestructura busca proporcionar vivienda al personal encargado de resguardar instalaciones estratégicas vinculadas con el Tren Maya, como talleres, cocheras, parques ecoturísticos y zonas arqueológicas.

Implicaría retirar vegetación forestal

Para desarrollar el proyecto será necesario obtener la autorización para cambiar el uso de suelo forestal, ya que el terreno conserva vegetación de selva baja subperennifolia con transición a selva mediana subperennifolia.

El estudio reconoce que será indispensable desmontar árboles y palmeras, retirar la cobertura vegetal y modificar las condiciones naturales del predio antes del inicio de las obras.

Entre las especies registradas se encuentran la palma chit (Thrinax radiata), protegida por la legislación ambiental mexicana, y el huano (Sabal yapa). Como medida de mitigación, la Sedena propone rescatar y reubicar estos ejemplares dentro del mismo predio, además de implementar programas para el rescate y reubicación de fauna silvestre.

Predio con riesgo de inundaciones

El documento también advierte que el terreno presenta condiciones naturales complejas, debido a que se trata de una zona baja susceptible a inundaciones durante la temporada de lluvias por la cercanía del manto freático.

Para enfrentar esta situación, el proyecto contempla la construcción de un pedraplén que permita elevar la cimentación de los edificios por encima del nivel máximo de las aguas extraordinarias y garantizar la estabilidad de las estructuras.

Semarnat aún no emite resolución

El estudio identifica como principal impacto ambiental la pérdida de cobertura forestal y la alteración del hábitat de flora y fauna silvestres. Aunque plantea acciones de mitigación, como reforestación, conservación de áreas verdes, manejo de residuos y monitoreo ambiental, reconoce que el uso del suelo será transformado de manera permanente en una superficie superior a los 25 mil metros cuadrados.

La Semarnat aún no ha emitido una resolución sobre la solicitud y deberá determinar si el proyecto cumple con la legislación ambiental vigente y si las medidas propuestas son suficientes para prevenir, mitigar y compensar los impactos derivados de la construcción de la unidad habitacional militar en el sur de Quintana Roo.