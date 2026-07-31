Trabajadores de Mayakoba se van a paro; denuncian descuentos irregulares e ISR sin transparencia

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PLAYA DEL CARMEN.- Trabajadores del complejo turístico Mayakoba iniciaron este viernes un paro de labores para denunciar presuntos descuentos irregulares en sus salarios y exigir que la empresa transparente el manejo de las retenciones por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y las aportaciones al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Encabezados por Uri Carmona Islas, regidor de Playa del Carmen y dirigente de la CROC en la Riviera Maya, los empleados se concentraron desde las 8:00 de la mañana en el acceso principal del complejo con pancartas en las que exigieron una remuneración justa y respeto a sus ingresos.

Los manifestantes señalaron que la empresa realiza descuentos por concepto de ISR, pero aseguraron que no existe claridad sobre la forma en que esos montos son calculados ni reportados ante las autoridades fiscales.

Además, denunciaron que también se aplican descuentos a las propinas, situación que, afirmaron, debe ser revisada por las autoridades laborales debido a la falta de información sobre el destino de esos recursos.

Los trabajadores sostuvieron que estas inquietudes han sido planteadas en repetidas ocasiones sin obtener una respuesta satisfactoria por parte de la empresa, por lo que decidieron suspender temporalmente sus actividades hasta recibir una explicación y lograr que se transparente la aplicación de los descuentos.

Durante la protesta, Uri Carmona acusó a la administración del complejo de impedirle el acceso como representante sindical para dialogar con los responsables.

“El hecho de no dejar pasar a la autoridad para poder llevar a cabo un proceso laboral legal es una violación muy fuerte, y nosotros la tenemos que defender. Sabemos los descuentos que han estado haciendo a la propina, y lo peor es que no se sabe qué se ha estado haciendo con ese dinero”, declaró.

Tras su intervención, los trabajadores ingresaron al complejo, donde permanecen a la espera de que representantes de la empresa inicien una mesa de diálogo.

Hasta el momento, Mayakoba no ha emitido un posicionamiento público sobre las acusaciones ni sobre el paro de labores.