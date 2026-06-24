La voz en el tiempo del último testigo

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La última palabra

– Humberto Muñoz Lara, profesor, periodista, pionero de instituciones culturales en la Isla del Carmen, celebra 105 años de vida; quizá el más longevo en la isla y decano del periodismo carmelita.

Por Jorge A. Martínez Lugo

El profesor Humberto Muñoz Lara nació el 20 de junio de 1921 en Pomuch, Camino Real, Campeche, egresó en la quinta generación de la Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez de Hecelchakán y llegó para ejercer su plaza docente en la escuela primaria “Victoriano Nieves” de la Isla del Carmen, donde arribó el 27 de febrero de 1943, en la embarcación “La Delicia” que abordó en el puerto de Campeche.

Este sábado 20 de junio celebró con amistades y su amplia familia, sus primeros 105 años de vida, con un tradicional desayuno. Su esposa Dulce María, sus hijos Romney, Humberto José, Gaby, Dulce María y las gemelas María José y María Eugenia, además de nietos, bisnietos y tataranietos.

Cuando llegó a la isla ya tenía sus primeras referencias a través de textos históricos de la maestra Adela Pacheco Blanco, formadora de muchas generaciones de carmelitas; además, lo atrapó la belleza de la isla, la bonhomía de la gente, la bonanza económica del chicle, palo de tinte y maderas preciosas que iba en decadencia y los inicios de la industria del camarón el “oro blanco” que se avino como la principal economía de Campeche y del sureste mexicano en los siguientes 30 años.

Desde que llegó, el joven profesor se integró de lleno a la vida cultural de la tierra insular que lo recibió generosa; promotor nato de la identidad isleña y campechana, fue natural su incorporación al Grupo Cultural Brecha en 1947, dos años después de haberse creado. Participó en la fundación de los comités de organización de las actividades del Centenario de Carmen en 1956 y en 1959 en la creación de los Juegos Florales Nacionales, que dieron forma a un poderoso proyecto cultural identitario carmelita, con una tradición de 67 años y prestigio a nivel nacional e internacional, en torno a la patrona de los pescadores.

CREACIÓN DE LOS JUEGOS FLORALES NACIONALES

Fue clave su participación en el equipo del presidente municipal Miguel Zepeda García (1950-1952), para compenetrarse en la isla, su población y problemas. Formó parte del Comité Pro Planta Eléctrica, presidido por Joaquín Repeto Abreu, lográndose traer a Carmen, a través del secretario de Energía, Alejandro Pérez Urquidi, una planta moderna que estaba en la aduana de Veracruz, suficiente para el crecimiento poblacional por la inminente industria del camarón. Después, claro, de depositar un cheque por 126 mil pesos a la federación. En esa época Carmen contaba con unos 3,500 habitantes, recuerda.También fue fundador y promotor de la Cámara Junior desde 1955, participó en la creación del Banco de Leche y luego de la Cruz Roja Carmen. En el aspecto deportivo también fue un incansable promotor.

FUNDACIÓN DE LA XE IT

Paralelamente, el profesor Humberto Muñoz emprendió el proyecto para adquirir la primera estación de radio, la XE IT, junto con Mario Boeta Blanco; fue su administrador durante unos 30 años, en la época de oro de esta radiodifusora, correa de transmisión del gran proyecto cultural de Ciudad del Carmen, su economía, música, sociedad, desarrollo, junto con otras instituciones sociales, productivas y culturales que fueron creadas desde entonces.

ECOS DE SOCIEDAD…

Supo organizar un gran equipo de talentos que a través de la radio cada día informaban y hacían la crónica de la sociedad carmelita, con programas como “Ecos de Sociedad y Charlas de Sobremesa” que comenzaba a la una y media de la tarde de lunes a viernes. En esta legendaria producción noticiosa-cultural participaron “El Gallo” Alba Calderón, el poeta mayor don Radamés Novelo Zavala, posteriormente se integró una nueva generación con Eduardo Martínez. Una historia de más de 30 años.

EL PERIODISMO

A Humberto Muñoz siempre le persiguió el periodismo sin haberlo estudiado como carrera; en los años setenta fue parte de la Delegación 13 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) junto con José Cascante Novelo, Radamés Novelo Zavala, el fotógrafo Óscar Alamina Sosa, Efraín Sierra Vélez, Enrique Alba Calderón, José Luciano Limón Medina, Víctor Martínez Novelo, Eduardo Martínez Hernández, Manuel García Pinto, Rafael Ocampo Salazar, entre otros.

DECANO DEL PERIODISMO

Convertido en una verdadera institución social y cultural, el profe Muñoz celebró su cumpleaños 105, siendo posiblemente el carmelita con más años de edad y decano del periodismo en el Carmen como es reconocido por sus propios colegas.

Con alguna necesidad de apoyo al sentarse y pararse, el profe Muñoz se desplaza apoyado en andadera; permanece lúcido y con buena memoria, que ejercita cada vez que habla de fechas y años lejanos, como si fuera ayer.

Humberto Muñoz Lara es la “voz en el tiempo” –como lo llamó Daniel Cantarell Alejandro– del último testigo de una generación de mujeres y hombres carmelitas que desde el periodismo y la cultura construyeron la narrativa de la nueva identidad isleña camaronera; fundaron las instituciones políticas, sociales y culturales del Carmen después de la segunda guerra mundial y del siglo de oro del palo de tinte, el chicle y la madera.

Su larga vida le ha permitido narrar a través del periodismo y la crónica anécdotas y pasajes de la tierra insular privilegiada; vio llegar el camarón, luego el petróleo y ahora, a sus 105 años, es capaz de analizar la crisis de esta industria y la paulatina llegada del turismo que busca convertirse, en estos entrados años 20´s del siglo XXI, en la nueva economía del Carmen y abrir un nuevo capítulo de prosperidad en su historia. Larga vida al maestro Humberto Muñoz Lara.