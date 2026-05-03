Inaugura la presidenta Sheinbaum el Puente Nichupté de Cancún

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CANCÚN.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró el Puente Vehicular Nichupté, de 11.2 kilómetros (km), lo que lo convierte en el segundo más largo de Latinoamérica sobre un cuerpo de agua, el cual reduce un traslado de más de 2 horas a solo 10 minutos, por ello, destacó que esta obra significa que la honestidad, el amor al pueblo y a la patria dan resultados.

“Donde antes había corrupción, hoy hay honestidad. Donde antes había desigualdad, hoy hay igualdad. Donde antes se construían barreras, hoy se construyen puentes. Los gobiernos del pasado construyeron desigualdad, corrupción, odio. La Cuarta Transformación construye igualdad, construye amor al pueblo y construye amor a la patria. Quiero que juntos digamos lo siguiente: ‘La honestidad, el amor al pueblo y el amor a la patria dan resultados”, resaltó.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que el Puente Vehicular Nichupté reduce un tiempo de traslado de más de dos horas a solo 10 minutos en beneficio de los trabajadores de la zona turística y de los turistas. Mencionó que la obra consta de tres carriles —uno por sentido y uno reversible— y ciclovía bidireccional. Informó que ya inició la construcción del Distribuidor Kukulcán en uno de los extremos del puente, el cual estará terminado en octubre de este año.

El Puente Vehicular Nichupté beneficia a más de un millón 320 mil habitantes de los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas, así como a 20 millones de turistas que anualmente visitan la zona.