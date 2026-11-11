Inaugura Mara Lezama domo en el campus Playa del Carmen de la Uqroo

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PLAYA DEL CARMEN.- Al inaugurar y entregar un nuevo domo en el campus Playa del Carmen de la Universidad Autónoma de Quintana Roo, la gobernadora Mara Lezama Espinosa exhortó a las y los jóvenes universitarios a tomar las mejores decisiones para que sean inmensamente felices.

“¿Qué les quiero pedir en la etapa más bonita en la que están? Que tomen buenas decisiones, eviten caer en actitudes autodestructivas, porque cada decisión que tomen tendrá consecuencias para toda la vida” expresó la gobernadora.

Precisó que la juventud tiene un gran potencial y les pidió disfrutar la vida, que no desperdicien el tiempo. Los exhortó a hacer deporte, actividades culturales, que también es construcción de paz.

El nuevo domo beneficiará directamente a 880 alumnos (484 mujeres y 396 hombres). La obra abarca 510 m² de construcción, equipada con techado de lámina Zintro-Alum, 542.70 m² de pintura antiderrapante en la cancha de básquetbol, luminarias LED de alta eficiencia y nuevos tableros.

Los universitarios tuvieron que esperar 18 años para tener su domo. En julio 2024 se inauguraron, en este campus, 2 canchas de usos múltiples.

Junto con las chavas y chavos, la rectora Consuelo Natalia Fiorentini Cañedo y la presidenta municipal Estefanía Mercado, la Gobernadora cortó el listón inaugural y posteriormente organizó una serie de actividades con la entrega de material deportivo.

También escuchó a Alondra Sarahí López Sánchez, alumna de la licenciatura de Derecho de la Uqroo, quien agradeció la obra.

Estuvieron en el evento Perla Corona Noriega, encargada del Despacho de la Secretaría de Educación, y Víctor Andrés Gaber Bustillos, coordinador Zona Norte de la Uqroo.