Profepa asegura 248 kilos de carne de venado y pecarí en un operativo nocturno en Yucatán

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MÉRIDA.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró 248 kilogramos de carne de venado cola blanca y pecarí de collar durante un operativo nocturno en Yucatán. La carne se transportaba en bolsas y la persona que llevaba el cargamento no presentó documentos para acreditar su procedencia legal, informó la dependencia.

El operativo se realizó los días 29 y 30 de octubre con apoyo de la Guardia Nacional, tras varias denuncias ciudadanas por la presunta extracción ilegal de animales silvestres. Durante los recorridos, los inspectores detectaron un vehículo que transportaba 52 piezas de carne congelada.

Del total asegurado, 244 kilogramos correspondieron a venado cola blanca (Odocoileus virginianus) y cuatro a pecarí de collar (Dicotyles tajacu). La carne de venado representó alrededor del 98 por ciento del cargamento.

La Profepa explicó que la Ley General de Vida Silvestre permite el aprovechamiento de ambas especies cuando se cumplen los requisitos aplicables. En este caso, los inspectores aseguraron la totalidad del producto porque no se acreditó su origen legal.

La carne fue trasladada a una instalación autorizada para el manejo de vida silvestre en Valladolid, donde quedó bajo depósito administrativo. La dependencia analizará el expediente para determinar si puede donar el cargamento y utilizarlo como alimento para los animales carnívoros bajo resguardo en ese sitio.

El despliegue buscó combatir la cacería furtiva en los límites y las zonas de traslape de la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos y la Reserva Estatal de Dzilam de Bravo. La Profepa informó que continuará los recorridos con la Guardia Nacional, principalmente en las regiones de Yucatán donde se concentran los reportes de cacería ilegal.