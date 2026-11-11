Sheinbaum valora la autocrítica de Trump sobre migración y confirma que seguirá la colaboración con Estados Unidos

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum valoró la autocrítica de Donald Trump sobre el trato a los migrantes y dijo que México mantendrá la colaboración con Estados Unidos en materia migratoria y económica. El mandatario estadounidense reconoció en una entrevista con el programa 60 Minutes, de CBS, que la dureza de su política migratoria tuvo un costo para los republicanos en las elecciones recientes.

Sheinbaum consideró positiva la declaración de su homólogo porque, al analizar el resultado de la última votación, reconoció que el trato a los migrantes pudo haber influido. La mandataria señaló que ambos gobiernos seguirán trabajando en los asuntos migratorios y económicos de la agenda bilateral.

En la entrevista, Trump defendió el cierre de la frontera y las expulsiones, pero admitió que entre las personas deportadas había quienes tenían buenos empleos y cuya única infracción, según dijo, había sido ingresar al país de manera irregular. El presidente estadounidense reconoció que la expulsión de esas personas también lo perjudicó políticamente.

Por separado, Sheinbaum calificó de «muy interesante» un reportaje de The New York Times sobre los planes que, según el diario, tenía Trump para ampliar las operaciones de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en México. La presidenta dijo que su gobierno dará seguimiento a la información sobre Guillermo Arturo Zuany, exfiscal de Chihuahua que habría facilitado el acceso de agentes estadounidenses a esa entidad.

La investigación periodística señaló que Zuany habría colaborado con la CIA y que el FBI lo investigó por presuntos vínculos con el crimen organizado. Según el diario, el plan contemplaba que agentes estadounidenses capacitaran a personal y participaran en operativos de seguridad en Chihuahua, con el objetivo de crear una unidad de fuerzas especiales.