Inaugura Mara Lezama el renovado parque de Señor en Felipe Carrillo Puerto para fortalecer el tejido social

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FELIPE CARRILLO PUERTO.- La gobernadora Mara Lezama y la presidenta Mary Hernánez inauguraron la rehabilitación integral del parque público de la comunidad de Señor, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, una obra realizada con una inversión de 10 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2025, con el objetivo de fortalecer la convivencia comunitaria y recuperar espacios públicos dignos para las familias.

Durante el acto inaugural y acompañada de los y las vecinas de la comunidad, la Gobernadora destacó que este tipo de obras representan una estrategia para la construcción de paz y el fortalecimiento del tejido social, al ofrecer espacios seguros, accesibles e incluyentes para niñas, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y visitantes.

“Esta rehabilitación de este parque público significa hacer comunidad. Queremos que las familias disfruten de este espacio, que las niñas y los niños jueguen con seguridad y que quienes visitan la zona maya conozcan lugares rehabilitados en beneficio de la gente”, expresó Mara Lezama.

El parque fue equipado con nuevos juegos infantiles, un carrusel, bancas, mesas, botes de basura, además de nuevo alumbrado público, la rehabilitación del kiosco, construcción de guarniciones de concreto y una pérgola, infraestructura que busca convertir el sitio en un punto de encuentro para actividades recreativas, culturales y familiares.

Durante el recorrido, la gobernadora convivió con niñas y niños que estrenaron las nuevas áreas de juego, al tiempo que reconoció el trabajo conjunto entre el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto y la comunidad para concretar el proyecto.

Por su parte, la presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto, Mary Hernández, recordó que la obra fue un compromiso asumido desde la colocación de la primera piedra y afirmó que la recuperación de espacios públicos contribuye a atender de fondo diversas problemáticas sociales.

“Todas las familias tienen derecho a contar con espacios públicos dignos, seguros y accesibles. Cuando invertimos en estos lugares reconstruimos el tejido social y mejoramos la calidad de vida de nuestra gente”, señaló.

Uno de los elementos más representativos del proyecto fue la conservación del primer pozo de la comunidad, una petición realizada por los habitantes durante el proceso de diseño participativo del parque.

Autoridades comunitarias explicaron que el pozo cuenta con más de 125 años de historia y forma parte del origen del poblado, ya que alrededor de él se establecieron las primeras viviendas de Señor, por lo que fue integrado al nuevo espacio como un símbolo del patrimonio e identidad de la comunidad.