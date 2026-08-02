Morena reúne a sus principales aspirantes a la gubernatura de Quintana Roo y llama a la unidad

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CIUDAD DE MÉXICO.- La dirigencia nacional de Morena sostuvo el sábado una reunión privada con los cuatro principales aspirantes a la candidatura del partido para la gubernatura de Quintana Roo en 2027, con el objetivo de fortalecer la unidad interna y dar seguimiento al proceso de selección rumbo a la sucesión estatal.

El encuentro fue encabezado por la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández Mora. Participaron la presidenta municipal con licencia de Benito Juárez, Ana Paty Peralta; el senador Eugenio “Gino” Segura; el exdirector de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Rafael Marín Mollinedo; y la senadora Marybel Villegas Canché.

De acuerdo con versiones difundidas al término de la reunión, la dirigencia nacional pidió a los aspirantes mantener la disciplina partidista, evitar confrontaciones públicas y respetar las reglas del proceso interno que definirá a la persona encargada de coordinar los trabajos de la Cuarta Transformación en Quintana Roo, posición que posteriormente se perfila para competir por la gubernatura.

El encuentro se realizó en una etapa clave del proceso interno de Morena, luego de que decenas de aspirantes de las 17 entidades que renovarán gubernatura en 2027 se registraran para participar en la contienda interna.

Actualmente, la Comisión Nacional de Elecciones lleva a cabo una primera revisión de perfiles antes de determinar quiénes avanzarán a la fase de encuestas, mecanismo con el que el partido definirá a sus candidatos.

En Quintana Roo, los cuatro asistentes son considerados los perfiles con mayor posicionamiento para representar a Morena en los comicios de 2027, cuando también se renovarán las diputaciones locales y los once ayuntamientos del estado.