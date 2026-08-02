Tren Maya inaugurará el restaurante ‘Janal’ el próximo 23 de agosto

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CANCÚN.- El Tren Maya incorporará una nueva experiencia gastronómica a sus recorridos con la apertura del Tren Restaurante “Janal”, que comenzará operaciones el próximo 23 de agosto, informó el director general de la empresa, Óscar David Lozano Águila, durante una presentación ante empresarios de los cinco estados por donde circula el sistema ferroviario.

La inauguración incluirá un recorrido entre Mérida e Izamal, donde los pasajeros podrán disfrutar un menú diseñado por el chef David Cetina, enfocado en la cocina tradicional del sureste mexicano.

De acuerdo con la empresa, el nuevo servicio busca convertir al Tren Maya en un destino turístico por sí mismo, al combinar paisajes, gastronomía regional y atención especializada a bordo.

Entre los platillos que integrarán el menú destacan el brazo de reina, panuchos, chayitas y dulce de papaya, además de la Cerveza Tren Maya, una etiqueta exclusiva creada para acompañar la oferta culinaria.

La empresa indicó que esta cerveza estará disponible próximamente en las tres modalidades de servicio del Tren Maya: Xiinbal (estándar), Patal (larga distancia) y Janal (restaurante).

Durante la presentación, Lozano Águila afirmó que el objetivo es posicionar al Tren Maya como uno de los principales referentes de turismo gastronómico.

“Queremos que el mundo no solo use el tren para llegar a un destino, sino que el Tren Maya sea, en sí mismo, el destino culinario más importante de América”, expresó.

En redes sociales, usuarios celebraron el anuncio, aunque también pidieron que los precios de alimentos y bebidas sean accesibles y que el servicio se distinga por un trato cálido a los pasajeros.

Reactivan ruta Cancún–Playa del Carmen

Por otra parte, la empresa informó que a partir del 15 de agosto volverá a operar la ruta Cancún–Playa del Carmen, con horarios orientados principalmente a trabajadores del corredor turístico.

Los nuevos servicios saldrán de Cancún a las 6:45 y 10:30 horas, mientras que desde Playa del Carmen partirán a las 7:47 y 12:00 horas.

Además, se anunció la operación de rutas de transporte complementarias para conectar las estaciones con zonas estratégicas. En Cancún habrá enlaces hacia la Zona Hotelera, el Aeropuerto Internacional y Plaza Las Américas, mientras que en Playa del Carmen se ofrecerán rutas hacia Playacar, el centro de la ciudad y la zona hotelera Mayakoba.