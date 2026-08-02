Vecinos respaldan clausura de sascabera; denuncian daños por explosiones y polvo

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ISLA MUJERES.- Habitantes de la zona continental de Isla Mujeres respaldaron la clausura del banco de materiales conocido como sascabera y denunciaron que durante años han sufrido afectaciones en sus viviendas y su salud debido a las explosiones utilizadas para la extracción de material pétreo.

Onorina de Jesús Cruz Poot, vecina del lugar, aseguró que las detonaciones son constantes y han provocado cuarteaduras en las paredes, filtraciones de agua y daños estructurales en su vivienda.

“Son detonaciones constantes de bombas para que rompan las piedras. El agua se penetra en el techo exageradamente; te das cuenta cuando ya está roto el piso de esquina a esquina”, expresó.

Por su parte, Martha Nahualt Chimal afirmó que las explosiones lanzan piedras hasta los techos de lámina de las viviendas cercanas y denunció que los camiones que transportan el material circulan a alta velocidad, levantando grandes cantidades de polvo y provocando vibraciones que hacen “retumbar la tierra”.

Las declaraciones de los vecinos surgen después de que Rigoberto Nava, encargado del banco de materiales, denunciara públicamente un presunto acoso por parte del secretario general del Ayuntamiento y exalcalde, Hugo Sánchez Montalvo, así como del director general de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, William Conrado Alarcón. Según su versión, ambos funcionarios le exigieron el pago del impuesto predial por un terreno ejidal y, al negarse, el establecimiento fue clausurado en tres ocasiones.

Sin embargo, los habitantes rechazaron esa versión y sostuvieron que el cierre del banco de materiales fue resultado de las múltiples quejas presentadas ante el Ayuntamiento por las afectaciones que sufrían desde hace tiempo.

Afirmaron que los responsables del establecimiento intentan atribuir la clausura a un conflicto con la administración municipal, cuando, aseguran, la medida respondió a las denuncias ciudadanas por los daños ocasionados a la población.

“Ahora que está clausurado, se siente una paz, una tranquilidad a la que estamos acostumbrados”, expresó la vecina Zenaida Sánchez Arcos.

Los habitantes señalaron que las afectaciones provocadas por la sascabera quedaron documentadas ante las autoridades municipales, por lo que consideraron que la clausura busca proteger la integridad física y la salud de las familias. Además, advirtieron que, si el banco de materiales intenta reanudar operaciones, están dispuestos a impedir su funcionamiento mediante movilizaciones.