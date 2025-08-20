Inaugura Mara Lezama proyecto JITUR, espacio para innovar el turismo desde la visión juvenil

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- A fin de impulsar el talento, la creatividad y la participación activa de las y los jóvenes universitarios en el desarrollo turístico de Benito Juárez, la gobernadora Mara Lezama Espinosa participó en el banderazo oficial del proyecto “Jóvenes Innovando el Turismo” (JITUR ).

Este proyecto, convocado por el Ayuntamiento de Benito Juárez, les da la oportunidad de presentar propuestas innovadoras que fortalezcan la actividad turística desde una perspectiva inclusiva, sustentable, cultural, deportiva, social, tecnológica, entre otras.

Como ejemplo durante esta jornada inaugural se proyectaron 4 cortometrajes realizados con la Universidad FILMA, donde jóvenes cineastas plasmaron en distintas historias la naturaleza, el mar azul de Cancún, diversas actividades acústicas que el destino ofrece, la cultura maya, que es parte de la identidad del destino, la amabilidad de su gente trabajadora, la identidad de Cancún, como su cultura, gastronomía, arte urbano y naturaleza.

Ante las y los jóvenes participantes, la gobernadora Mara Lezama dijo que “este programa nació con el propósito muy claro de abrirles camino, darles espacio a sus ideas y decirles que confiamos en ustedes, que no están solas, que no están solos”.

A todas y todos los jóvenes que participan en el evento les pidió atreverse, a que no se guarden las ideas, “que nadie les diga que no se puede, nunca dejen de creer, de imaginar, de soñar, porque en este gobierno humanista con corazón feminista vamos a respaldarlos para que esas ideas encuentren camino y se conviertan en realidades”.

Por su parte, la presidenta municipal Ana Paty Peralta de la Peña afirmó que “Jóvenes Innovando el Turismo” es un proyecto para escuchar sus ideas y los jóvenes de la Universidad Filma son los primeros participantes de esta jornada con cortometrajes que transmiten lo que es Cancún.

Añadió que se busca inspirar a otros jóvenes para transformar el futuro de esta ciudad. La convocatoria comienza hoy y concluye el 1 de diciembre.

En el presídium también estuvo la senadora Anahí González y el secretario municipal de Turismo, Juan Pablo de Zulueta Razo.