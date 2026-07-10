INE descarta monitorear señalamientos sobre presuntos vínculos con el crimen en campañas

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CIUDAD DE MÉXICO.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó incorporar al monitoreo de noticieros los señalamientos sobre presuntos vínculos con el crimen organizado o cualquier otro factor de riesgo relacionado con aspirantes a diputaciones federales durante el proceso electoral de 2027.

La decisión se tomó durante la discusión de la Metodología y el Catálogo de Programas de Radio y Televisión que difunden noticias y que serán objeto de seguimiento durante las etapas de precampaña y campaña.

En el debate, la consejera Carla Humphrey planteó que el monitoreo incluyera una variable relacionada con la integridad de las candidaturas, con el propósito de generar información que pudiera ser utilizada por la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas.

Humphrey argumentó que esa medida resulta necesaria para cumplir con el mandato derivado de la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar que una de las funciones de dicha comisión será identificar y evaluar riesgos relacionados con las personas precandidatas.

“Una de las labores de esta comisión será conocer y realizar evaluaciones de riesgos de precandidatos”, expuso la consejera durante la sesión.

Sin embargo, la mayoría de los integrantes del Consejo General votó en contra de incorporar esa propuesta al esquema de monitoreo.

En la misma sesión, el INE también desechó la posibilidad de dar seguimiento a noticias manipuladas mediante inteligencia artificial y rechazó ampliar el catálogo de programas informativos que serán monitoreados durante el proceso electoral.