Las niñas y niños de Carlos A. Madrazo ya tienen un nuevo domo para aprender y hacer deporte: Mara Lezama

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CARLOS A. MADRAZO.- En beneficio de 220 estudiantes actuales y para próximas generaciones, la gobernadora Mara Lezama Espinosa entregó un domo más en la escuela primaria “Andrés Quintana Roo”, institución fundada el 12 de octubre de 1978 en esta comunidad de Othón P. Blanco.

La ceremonia inaugural, en la que también estuvo la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama, y la secretaria estatal de Educación, Elda Xix Euán, se realizó en un ambiente deportivo, donde la gobernadora Mara Lezama hizo concursos de dominadas y entregó balones.

Durante estos ejercicios, Mara Lezama pidió a las y los alumnos a llevar una vida sana, a hacer deporte, a cuidarse entre compañeros y compañeras, a decirle no al alcohol, a la violencia. “No permitan que nadie los violente ni violenten a nadie. No consuman violencia en las redes sociales; no jueguen donde gana el que mata más o violente más. Ayúdenme a ser inmensamente felices como lo que son: seres humanos maravillosos, únicos e irrepetibles, preciosas y guapísimas”, dijo.

La obra representó una inversión de más de 3.3 millones de pesos e incluyó la construcción de un domo de 510 metros cuadrados, piso de concreto, pintura antiderrapante, iluminación LED, cubierta metálica, infraestructura pluvial y equipamiento deportivo, creando un espacio seguro y funcional para las actividades académicas, cívicas y deportivas.

En este plantel, este gobierno diferente, humanista con corazón feminista, dotó de internet gratuito, entregó una hidrolavadora, 21 cubetas de pintura, sellador, brochas, impresora, proyectores. Se impermeabilizaron 12 salones, herrería, cancelería, rampas, cambio de muebles sanitarios.

A nombre de las y los alumnos, Karla Estefani Verdejo García, del 6º grado, dio las palabras de agradecimiento a nombre de sus compañeras y compañeros.