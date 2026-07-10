Revisan concesión de parquímetros en Playa del Carmen; no descartan revocarla

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PLAYA DEL CARMEN.- El Ayuntamiento de Playa del Carmen revisa la concesión del sistema de parquímetros Playa Parq ante diversas quejas de usuarios y posibles incumplimientos por parte de la empresa operadora, situación que incluso podría derivar en la revocación del contrato.

El tesorero municipal, Guillermo Brahms, informó que actualmente se analiza el convenio suscrito con la empresa Promotora de Reordenamiento Urbano para verificar si ha incumplido las obligaciones establecidas en la concesión.

Entre los aspectos que forman parte de la revisión se encuentra la desaparición del servicio de bicicletas compartidas Biciplaya, el cual estaba contemplado dentro de la operación del proyecto.

El funcionario explicó que, además de este tema, el gobierno municipal ha recibido diversas inconformidades relacionadas con el funcionamiento de los parquímetros, las cuales están siendo integradas en un expediente para determinar si existen elementos que justifiquen acciones legales.

Precisó que toda la información recopilada será turnada al área jurídica, donde se evaluará cada uno de los señalamientos para establecer si hubo incumplimientos por parte de la concesionaria y cuáles serían las medidas procedentes.

Brahms reconoció que entre las posibles consecuencias se encuentra la revocación de la concesión, aunque subrayó que cualquier determinación dependerá de los resultados del análisis y de que se acrediten las presuntas irregularidades.

Hasta ahora, el Ayuntamiento no ha informado cuántas quejas han sido presentadas ni ha detallado todas las anomalías que forman parte de la investigación.

Con esta revisión, la operación del sistema Playa Parq vuelve a estar bajo análisis por parte de las autoridades municipales, que buscan verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de concesión.