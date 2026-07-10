Estefanía Mercado invita a disfrutar la Feria de la Virgen del Carmen 2026 en Playa del Carmen

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PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal Estefanía Mercado recorrió las instalaciones del Recinto Ferial para supervisar los últimos preparativos de la tradicional Feria de la Virgen del Carmen, que se celebrará del 10 al 16 de julio, y reiteró la invitación a las familias playenses para disfrutar de una de las festividades más emblemáticas del municipio.

Durante el recorrido, la alcaldesa destacó que la feria ha sido organizada para fortalecer la convivencia comunitaria y preservar las tradiciones que dan identidad a Playa del Carmen.

“Queremos que todas las familias playenses disfruten al máximo esta gran celebración, que hagan suya la feria y compartan momentos inolvidables con sus seres queridos”, expresó.

Como una de las principales atracciones de esta edición, la presidenta municipal anunció que todos los juegos mecánicos serán completamente gratuitos durante los siete días de la feria, con el propósito de que niñas, niños, jóvenes y adultos puedan disfrutar al máximo sin que la economía familiar represente un obstáculo.

Asimismo, invitó a las y los playenses a recorrer la zona gastronómica, donde encontrarán una amplia variedad de antojitos y platillos tradicionales que forman parte de esta gran fiesta popular.

La cartelera artística contempla la participación de artistas de la talla de Aleks Syntek, quien se presentará en concierto gratuito el próximo 15 de julio, además de abrir espacios para el talento playense en el recinto ferial de la avenida CTM.

Las festividades en honor a la Virgen del Carmen, santa patrona de Playa del Carmen, combinan las tradicionales celebraciones religiosas con actividades culturales, musicales, recreativas y comerciales que cada año reúnen a miles de familias y visitantes, consolidándose como una de las expresiones más importantes de la identidad y el orgullo playense.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal que encabeza Estefanía Mercado reafirma su compromiso de promover espacios de convivencia sana, fortalecer las tradiciones que unen a la comunidad y ofrecer eventos de calidad que contribuyan al bienestar y la felicidad de las familias de Playa del Carmen.