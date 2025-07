INE sanciona a 118 ganadores de la elección judicial, incluyendo a Hugo Aguilar y Loretta Ortiz

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó este lunes sancionar económicamente a 118 personas que ganaron cargos en la elección judicial del pasado 1 de junio, al acreditarse que fueron beneficiadas por los llamados “acordeones”: listas impresas y digitales que promovían candidaturas específicas, lo cual constituye propaganda ilegal.

Las multas, equivalentes al 10 por ciento del tope de gasto de campaña según el cargo, oscilarán entre 22 mil y 146 mil pesos. No obstante, el monto final será ajustado con base en la capacidad económica de cada sancionado, conforme a información del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Las sanciones serán dobles si los nombres de los candidatos aparecieron tanto en acordeones físicos como digitales.

Entre los sancionados destacan figuras como la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Loretta Ortiz, cuya multa preliminar alcanzaría 127 mil pesos, y Hugo Aguilar Ortiz, próximo ministro presidente de la SCJN, con una sanción estimada de 39 mil pesos.

Durante la sesión, la consejera Carla Humphrey explicó que la investigación generó 61 tomos de diligencias en los que se acreditó la existencia de 336 acordeones físicos con al menos diez modelos distintos, así como su difusión en páginas como juristasporlatransformacion.mx y en cadenas de mensajería.

Humphrey subrayó que, conforme a la jurisprudencia 48/2024 del Tribunal Electoral, basta con acreditar el beneficio para aplicar sanciones, sin necesidad de probar el financiamiento ni la autoría.

“No basta con decir ‘yo no fui’ si la candidatura se vio beneficiada y no hizo nada por evitarlo”, destacó el consejero Jaime Rivera.

Además de las 118 candidaturas ganadoras, el INE también sancionará a quienes, sin haber obtenido el cargo, aparecieron en estos materiales ilegales. A estas personas se les aplicará una multa equivalente al 5 por ciento del tope de gasto de campaña. La medida fue respaldada por otros consejeros que consideraron necesario cerrar el paso a futuras estrategias similares.

“La ilegalidad no depende del resultado electoral. El uso de propaganda indebida afecta la equidad de la contienda, se gane o no. El éxito o fracaso de la estrategia no exime su ilegalidad”, aseveró la consejera Dania Ravel.

Fuente: El Sol de México