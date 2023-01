Influencer de Nuevo León denuncia a adolescente de abusar de su hijo.

La influencer Ivonne, mejor conocida por su usuario mommyletsplay.mx, denunció a través de sus redes sociales a un adolescente por abusar sexualmente de su hijo de tres años durante una fiesta infantil en Nuevo León.

En el video compartido en su cuenta de Instagram, la madre, entre lágrimas, cuenta que el delito ocurrió en noviembre del 2022 cuando llevó a sus dos pequeños a una fiesta organizada por un compañero de la escuela.

Mencionó que durante el evento uno de sus hijos se quedó solo por unos cuantos minutos y cuando lo fue a buscar, éste le señaló el abuso sexual que sufrió por parte del adolescente, que es empleado del salón.

“Voy y me acerco y noto a Marcelo algo inquieto, algo diferente en su mirada como perdida… salgo y me dice ‘mamá, el muchacho me metió el pene a la boca'”.