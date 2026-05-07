Infonavit invita a constructoras de Quintana Roo a sumarse al programa de vivienda social

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CANCÚN.- El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) abrió la participación a empresas constructoras, desarrolladoras y empresarios del sector para integrarse al Programa de Vivienda para el Bienestar, enfocado en la construcción de casas destinadas a trabajadores con ingresos de entre uno y dos salarios mínimos en Quintana Roo y otras entidades del país.

El organismo informó que habilitó una plataforma digital donde las empresas interesadas y la ciudadanía podrán consultar el número de viviendas faltantes por contratar en cada estado y municipio, así como los proyectos que se encuentran en revisión y aquellos que ya están en desarrollo.

Según el instituto, esta herramienta forma parte de las acciones de transparencia vinculadas al programa federal de vivienda social.

El Infonavit precisó que cualquier empresa que cumpla con los requisitos establecidos podrá participar mediante la presentación de una propuesta inicial de proyecto, documentos que acrediten la propiedad del predio, estudios de prefactibilidad y datos técnicos complementarios.

La documentación deberá enviarse al correo institucional habilitado para el proceso: quieroconstruir@infonavit.org.mx.

Las viviendas contempladas en el Programa de Vivienda para el Bienestar deberán contar con al menos 60 metros cuadrados de construcción, dos recámaras, baño completo, sala, comedor, área de servicio y acceso a servicios básicos, además de una altura mínima de 2.7 metros.

El instituto señaló que estas casas serán comercializadas a precios por debajo del mercado, con el objetivo de facilitar el acceso a una vivienda digna para trabajadores de menores ingresos.

En Quintana Roo, el programa forma parte de una meta estatal de construcción de 62 mil viviendas durante el actual sexenio, con una inversión estimada cercana a los 40 mil millones de pesos.

De acuerdo con información difundida previamente por el Infonavit, 31 mil viviendas ya se encuentran contratadas y otras 30 mil serán formalizadas durante el presente año.

Con esta convocatoria, el organismo busca ampliar la participación del sector privado y acelerar el desarrollo de proyectos habitacionales en municipios con alta demanda de vivienda social.