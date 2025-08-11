Infraestructura del Tren Maya en Chetumal se concluirá en 2027

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- La infraestructura del Tren Maya en Chetumal quedará concluida en su totalidad hasta finales del 2027, afirmó el Teniente Coronel Ángel Rendón Carmona, Jefe de la Estación Chetumal.

Detalló que sus superiores y los responsables de las obras han indicado que la Estación de Servicio y Talleres, que se construyen en terrenos de la antigua Expofer, en la confluencia de las avenidas Insurgentes y Álvaro Obregón, estarán listos en un plazo estimado de un año, pues a la fecha registran un avance del 70 %.

Manifestó que para finales del 2026 se espera iniciar la obra de la estación de carga del Tren Maya, que se prolongarán un año y terminarán de ejecutarse a finales del 2027.

Puntualizó que estos plazos son semejantes a los que se tienen para toda la infraestructura que contempla los más de mil 500 kilómetros del proyecto ferroviario, tal y como han sido informados en cada una de las 34 estaciones distribuidas en los Estados de Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Fuente: Cambio22