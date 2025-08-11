Ordena Donald Trump el despliegue de la Guardia Nacional en Washington

Comparte esta Noticia

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que el Gobierno federal tomará el control de la Policía de Washington D.C. y activará las tropas de la Guardia Nacional como parte de una campaña para controlar el crimen y “restablecer el orden público” en la ciudad.

El anuncio ocurre tras el despliegue el viernes de un número indeterminado de agentes federales en Washington, que en 1973 dejó de estar controlado por el Congreso después de casi 200 años.

El mandatario ha insistido en este tema tras un ataque contra un exempleado de 19 años del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) durante un intento de robo de auto.

Los demócratas acusan a Trump de magnificar la violencia en la ciudad, donde datos de la Policía Metropolitana reportan que los crímenes violentos cayeron 26% este año, mientras que hay 12% menos de homicidios y 20% menos de asaltos con armas.

Además, se redujeron en más del 30 % los secuestros de vehículos, delitos que estuvieron en máximos en 2023 y que, en su mayoría, cometen menores de edad.

Fuente: El Sol de México