Ingrid Alcudia asume como encargada del Bienestar en Quintana Roo

CHETUMAL.- Ingrid Yamileth Alcudia Mérito asumió formalmente como encargada del despacho de la Delegación del Secretaría de Bienestar en Quintana Roo, con la encomienda de garantizar la continuidad operativa de los programas sociales federales en la entidad.

La funcionaria se desempeñaba como directora regional de programas en el municipio de Cozumel y fue designada esta semana por la titular de la dependencia para encabezar de manera temporal la delegación estatal.

Su nombramiento ocurre luego de que, en semanas previas, se manejara la versión de que el actual titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Rafael Marín Mollinedo, asumiría la delegación del Bienestar en Quintana Roo. Sin embargo, finalmente la responsabilidad recayó en Alcudia Mérito dentro de la propia estructura institucional.

El relevo busca evitar interrupciones en la entrega de apoyos a los sectores prioritarios durante la transición administrativa.

Desde la sede estatal en Chetumal, la nueva encargada coordinará la logística y supervisión de los programas federales que se implementan en los once municipios del estado y que benefician a miles de familias.

Entre sus principales tareas estará asegurar que los recursos se distribuyan conforme a las reglas de operación vigentes, bajo criterios de orden, transparencia y eficiencia.

Con este movimiento, la Secretaría de Bienestar apuesta por mantener la estabilidad operativa en Quintana Roo y dar continuidad a la política social federal sin afectar la atención directa a la población beneficiaria.